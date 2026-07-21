L'arbitro Anthony Taylor si ritira: "Pressioni intense, mi faccio da parte"

Dopo 831 partite arbitrate, l'arbitro Anthony Taylor dice addio al professionismo: "Pressioni intense e molta responsabilità, è arrivato il momento di farsi da parte". Il fischietto inglese ha collezionato, in oltre vent'anni di carriera, 432 direzioni in Premier League e tutte le finali delle più importanti competizioni inglesi (due finali di FA Cup, oltre che una finale di Coppa di Lega e del Community Shield e una finale playoff di Championship). Nel 2023 ha arbitrato la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, scatenando la rabbia dei tifosi e dell'allora allenatore José Mourinho per un sospetto fallo di mano non fischiato in favore dei giallorossi.