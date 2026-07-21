Fiorentina, Dragusin: "Mi sono convito subito, Paratici fondamentale"

"Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco. Sono felice di essere alla Fiorentina. La Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l'ora di giocare". Così il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ai microfoni del Tgr Rai Toscana, analizzare i primi giorni di ritiro in vista dell'inizio della nuova stagione. Con una Fiorentina che sta cambiando molto in tutti i reparti per tornare a essere una grande protagonista del cacio italiano.