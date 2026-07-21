Tifosi fanno saluto nazista, Uefa multa Cska Sofia di 50mila euro

La Uefa ha sanzionato il Cska Sofia per i saluti nazisti e la condotta violenta dei tifosi durante una partita di Europa League con una multa di 50.000 euro (57.000 dollari) e il divieto di vendita dei biglietti. Gli incidenti hanno ritardato di 15 minuti l'inizio della partita di giovedì scorso, vinta dal Cska per 2-1 in trasferta contro il Derry City, valida per le qualificazioni di Europa League. Il provvedimento disciplinare d'urgenza della Uefa vieta al club bulgaro di vendere i biglietti per una partita in trasferta. Il Cska giocherà giovedì contro il Qarabag in Azerbaigian. La Uefa ha inoltre inflitto un'ulteriore squalifica di una partita, con la condizionale, per i saluti nazisti. Alcuni video mostrano un tifoso che fa il saluto nazista quando i tifosi del Derry City sventolano uno striscione antifascista.