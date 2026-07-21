Tifosi fanno saluto nazista, Uefa multa Cska Sofia di 50mila euro

21 Lug 2026 - 16:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Uefa ha sanzionato il Cska Sofia per i saluti nazisti e la condotta violenta dei tifosi durante una partita di Europa League con una multa di 50.000 euro (57.000 dollari) e il divieto di vendita dei biglietti. Gli incidenti hanno ritardato di 15 minuti l'inizio della partita di giovedì scorso, vinta dal Cska per 2-1 in trasferta contro il Derry City, valida per le qualificazioni di Europa League. Il provvedimento disciplinare d'urgenza della Uefa vieta al club bulgaro di vendere i biglietti per una partita in trasferta. Il Cska giocherà giovedì contro il Qarabag in Azerbaigian. La Uefa ha inoltre inflitto un'ulteriore squalifica di una partita, con la condizionale, per i saluti nazisti. Alcuni video mostrano un tifoso che fa il saluto nazista quando i tifosi del Derry City sventolano uno striscione antifascista.

Ultimi video

01:03
MCH FESTEGGIAMENTI MONDIALI SPAGNA MCH

Spagna, è qui la festa: incontro con i reali e parata per le vie di Madrid"

00:15
MCH AUSILIO RITIRO INTER MCH

Inter, anche il ds Ausilio nel ritiro in Germania

01:08
MCH INGRESSO FUNERALE BAGNOLI MCH

L'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli

01:50
Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

Sabatini: "Il mio pallone d'oro non arriva dal mondiale"

01:06
Inter, ecco quando tornerà Lautaro

Inter, ecco quando tornerà Lautaro

01:24
Lazio, lavori in corso

Lazio, lavori in corso

01:40
Il mondiale del futuro

Il mondiale del futuro

01:53
Una poltrona per tanti

Una poltrona per tanti

01:30
Milan, caccia a Karetsas

Milan, caccia a Karetsas

01:59
Napoli, è subito festa

Napoli, è subito festa

01:39
Inter, parla Diouf

Inter, parla Diouf

02:18
Guardiola stima Maldini

Guardiola stima Maldini

01:44
Rush finale per il ct

Rush finale per il ct

01:43
Una poltrona per tanti

Icardi occasione a zero

01:28
Nico Gonzales on fire

Nico Gonzalez on fire

01:03
MCH FESTEGGIAMENTI MONDIALI SPAGNA MCH

Spagna, è qui la festa: incontro con i reali e parata per le vie di Madrid"

I più visti di Calcio

CLIP GUARDIOA CONTROCAMPO 2001 20/07 SRV

La previsione di Guardiola a Controcampo 25 anni fa: "L'Italia ha 3 Mondiali, ma…"

RULLO/13 BASILEA-JUVENTUS SRV

Il pareggio senza gol della Juventus con il Basilea

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

DICH POLITANO INCONTRO COI TIFOSI A DIMARO DICH

Politano: "Bene l'inizio con Allegri. Potrei chiudere la carriera qui"

CLIP FESTA TIFOSI SPAGNOLI A TIMES SQUARE PER SITO 20/7 SRV

La Spagna si prende New York: tifosi della Roja scatenati a Times Square

Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:52
Tifosi fanno saluto nazista, Uefa multa Cska Sofia di 50mila euro
15:47
Mondiali, Messi rientrato in Argentina: è a Rosario con la famiglia
15:12
Fiorentina, Dragusin: "Mi sono convito subito, Paratici fondamentale"
14:44
Torino, la maglia da trasferta è un omaggio al River Plate
14:43
Serie B, domani si svela il calendario 2026/27