Mondiali, Messi rientrato in Argentina: è a Rosario con la famiglia

Non c'è stata quasi alcuna accoglienza per l'asso argentino, al contrario di quella festante, nonostante tutto, dedicata ieri a Buenos Aires da migliaia di persone ai giocatori - solo una parte è rientrata a casa, molti sono partiti direttamente per le vacanze - e allo staff guidato da Lionel Scaloni. Il campione dell'Inter Miami, in lacrime dopo la finale, ieri ha postato un messaggio sui social affermando tra l'altro che "il dolore è molto forte e costerà rimarginare questa ferita. Ma tengo anche tutte le cose belle..." del torneo appena concluso.