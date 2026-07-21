Mondiali, Messi rientrato in Argentina: è a Rosario con la famiglia

Il giorno dopo i compagni di squadra, il capitano dell'Argentina, Lionel Messi, è rientrato in patria insieme con la moglie Antonela Roccuzzo e i loro tre figli con un volo privato partito da Miami e atterrato a Rosario, la sua città natale. Un van ha portato poi la famiglia fino ad un complesso residenziale recintato nella città di Funes, alla periferia di Rosario, dove Messi possiede una casa e dove solitamente soggiorna quando torna nella regione.
Non c'è stata quasi alcuna accoglienza per l'asso argentino, al contrario di quella festante, nonostante tutto, dedicata ieri a Buenos Aires da migliaia di persone ai giocatori - solo una parte è rientrata a casa, molti sono partiti direttamente per le vacanze - e allo staff guidato da Lionel Scaloni. Il campione dell'Inter Miami, in lacrime dopo la finale, ieri ha postato un messaggio sui social affermando tra l'altro che "il dolore è molto forte e costerà rimarginare questa ferita. Ma tengo anche tutte le cose belle..." del torneo appena concluso.
Molte voci si accavallano sul futuro di Messi con l'Albiceleste, dall'ipotesi dell'addio fino a quella del desiderio del capitano di resistere fino ai Mondiali 2030, quando avrà 43 anni, dato che l'Argentina ospiterà alcune partite dell'edizione del Centenario. I prossimi giorni nella tranquillità di casa gli daranno l'occasione di riflettere.