IL CASO

Lecce, Banda è stato rintracciato: sta bene ma non vuole tornare in Italia

L'attaccante zambiano sarebbe stato rintracciato tramite una terza persone e avrebbe chiuso le porte al ritorno in Italia 

30 Lug 2026 - 16:08
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Arrivano importanti novità su Lameck Banda. Irrintracciabile da giorni, la situazione dell'attaccante del Lecce è diventata un vero e proprio caso, tanto da far preoccupare anche la società salentina. Secondo quanto riferito da Vittorio Murra nel corso della trasmissione Pianeta Lecce Calciomercato, il calciatore sarebbe stato contattato tramite una terza persona: oltre aver fatto sapere di stare bene, preoccupavano infatti le sue condizioni di salute, ha espresso la chiara volontà sul proprio futuro dichiarando di non voler tornare a Lecce

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Preoccupazione Lecce

 Una scelta che, al momento, Banda non ha voluto spiegare. Infatti, l'attaccante non ha fornito nessuna motivazione sul perché di questa scelta, lasciando aperti numerosi interrogativi sia all'interno dell'ambiente giallorosso sia tra i tifosi, che attendono chiarezza su una vicenda sempre più delicata. Nelle ultime ore, anche il ds salentino Stefano Trinchera si era detto molto preoccupato: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio", ha dichiarato all'edizione leccese del Corriere della Sera. Poi ha aggiunto: "La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe intenzionata a prenderlo". Inoltre, il direttore sportivo ha anche precisato: "Comincio a pensare che ci sia qualche problematica personale. Quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo". Nel frattempo, lo stipendio del calciatore sarebbe stato congelato. 

Cos'è successo

 L'attaccante avrebbe dovuto presentarsi in Italia il 12 luglio per svolgere le visite mediche di rito ma non ha mai raggiunto il ritiro dei giallorossi, prima in Salento e poi in Austria. Inizialmente, l'entourage di Banda aveva fatto sapere che il giocatore era bloccato in Zambia a causa di alcuni problemi di natura burocratica legati al visto sul passaporto. La risposta del Lecce non si era fatta attendere e con un comunicato il club aveva fatto sapere che avrebbe operato "gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare". Banda è stato avvistato per l'ultima volta qualche giorno fa all'aeroporto di Lusaka, ma da allora le sue tracce si sono perse definitivamente. Inizialmente, in molti pensavano che dietro le mancate risposte del classe 2001 ai continui solleciti dei salentini ci fossero delle ragioni di mercato, visto che l'attaccante era stato cercato dall'Al-Fateh, ma la pista si è presto raffreddata, come dichiarato dallo stesso Trinchera. 

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