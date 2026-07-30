Castro: "Felice per un nuovo inizio, darò massimo per la Roma"

30 Lug 2026 - 15:20
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"Sono felicissimo per questo nuovo inizio con questi colori. Ora darò il massimo per questa città". Lo scrive su Instagram Santiago Castro dopo il suo passaggio in giallorosso. L'attaccante argentino ha anche salutato i tifosi del Bologna: "Ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre - afferma Castro - Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita". Castro è arrivato alla Roma a titolo definitivo, mentre in rossoblù si è trasferito Artem Dovbyk in prestito con diritto di riscatto. 

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