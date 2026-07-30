Milan, primo allenamento australiano per Leao e Ramos

Nel pomeriggio Matteo Gabbia, Mario Gila, Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek sono stati al Football Center di Osborne Park per un'attività sociale con i bambini seguito dall'associazione Telethon. Attività che ha coinvolto anche le Legends Christian Panucci e Serginho che si sono soffermati con i piccoli. I quattro calciatori hanno poi preso parte a due esperienze culturali in città. In serata, anche il nuovo acquisto Sankhoun Diawara ha raggiunto Perth per unirsi ai Rossoneri.