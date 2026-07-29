Il caso

Lecce, Banda ora è un mistero: "Siamo preoccupati, è irreperibile anche con il suo entourage"

L'attaccante non si è ancora presentato in ritiro con i salentini e da giorni ha fatto perdere le sue tracce 

29 Lug 2026 - 21:45
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Il mistero attorno a Lameck Banda si infittisce sempre di più e, dalla semplice irritazione iniziale, in casa Lecce inizia a esserci anche un po' di preoccupazione. Ma andiamo con ordine. 

La ricostruzione

 L'attaccante avrebbe dovuto presentarsi in Italia il 12 luglio per svolgere le visite mediche di rito ma non ha mai raggiunto il ritiro dei giallorossi, prima in Salento e poi in Austria. Inizialmente, l'entourage di Banda aveva fatto sapere che il giocatore era bloccato in Zambia a causa di alcuni problemi di natura burocratica legati al visto sul passaporto. La risposta del Lecce non si era fatta attendere e con un comunicato il club aveva fatto sapere che avrebbe operato "gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare". Banda è stato avvistato per l'ultima volta qualche giorno fa all'aeroporto di Lusaka, ma da allora le sue tracce si sono perse definitivamente. 

C'entra il mercato?

 Inizialmente, in molti pensavano che dietro le mancate risposte del classe 2001 ai continui solleciti dei salentini ci fossero delle ragioni di mercato, visto che l'attaccante era stato cercato dall'Al-Fateh, ma la pista si è presto raffreddata. "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti a essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio", ha dichiarato il ds giallorosso Stefano Trinchera

La preoccupazione del club

 Nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione leccese del Corriere della Sera, Trinchera ha aggiunto: "La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe intenzionata a prenderlo". Il direttore sportivo ha precisato: "Comincio a pensare che ci sia qualche problematica personale. Quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo". 

Secondo quanto riportato da diversi media, il Lecce porterà avanti tutti gli accertamenti necessari per capire cosa sia realmente accaduto in questi giorni e perché Banda sia tuttora irreperibile. Nel frattempo, lo stipendio del calciatore sarebbe stato congelato. 

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