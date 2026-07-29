Lecce, Banda ora è un mistero: "Siamo preoccupati, è irreperibile anche con il suo entourage"

L'attaccante avrebbe dovuto presentarsi in Italia il 12 luglio per svolgere le visite mediche di rito ma non ha mai raggiunto il ritiro dei giallorossi, prima in Salento e poi in Austria. Inizialmente, l'entourage di Banda aveva fatto sapere che il giocatore era bloccato in Zambia a causa di alcuni problemi di natura burocratica legati al visto sul passaporto. La risposta del Lecce non si era fatta attendere e con un comunicato il club aveva fatto sapere che avrebbe operato "gli opportuni approfondimenti in ordine alle circostanze addotte dal calciatore, riservandosi eventuali iniziative, anche sul piano disciplinare". Banda è stato avvistato per l'ultima volta qualche giorno fa all'aeroporto di Lusaka, ma da allora le sue tracce si sono perse definitivamente.