Lecce, Banda: "Può essere la mia migliore stagione"

02 Dic 2025 - 15:40
Intervenuto nel corso di Piazza Giallorossa, Lameck Banda ha fatto il punto sugli obiettivi stagionali dopo il successo contro il Torino. Queste le parole dell'attaccante del Lecce: "È stata una vittoria davvero importante perché venivamo da alcune partite infelici. Abbiamo giocato bene, da gruppo compatto. Il gol? Il mister mi ha detto che devo continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Credo che questa possa essere la miglior stagione qui a Lecce. Lasciati alle spalle gli infortuni so solo di dover migliorare e lavorare duramente". 

