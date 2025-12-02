Lecce, Banda: "Può essere la mia migliore stagione"

Intervenuto nel corso di Piazza Giallorossa, Lameck Banda ha fatto il punto sugli obiettivi stagionali dopo il successo contro il Torino. Queste le parole dell'attaccante del Lecce: "È stata una vittoria davvero importante perché venivamo da alcune partite infelici. Abbiamo giocato bene, da gruppo compatto. Il gol? Il mister mi ha detto che devo continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Credo che questa possa essere la miglior stagione qui a Lecce. Lasciati alle spalle gli infortuni so solo di dover migliorare e lavorare duramente".