Svaligiata la villa di Milinkovic-Savic durante Lazio-Juve

IL COLPO

Sabato dolce-amaro per Milinkovic Savic. Mentre il serbo metteva la sua firma all'Olimpico sulla vittoria della Lazio contro la Juve, alcuni ladri si sono introdotti nella sua villa a Formello approfittando della partita e rubandogli orologi di lusso e denaro. Un colpo da oltre 100mila euro su cui stanno cercando di far luce i carabinieri di Formello, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare i ladri, fuggiti prima a piedi e poi in auto dopo il furto.

Nei video catturati dal circuito chiuso si vedono tre uomini incappucciati forzare una finestra laterale con un piede di porco ed entrare nell'abitazione per rubare a colpo sicuro quattro Rolex, un costoso Hublot e 5mila euro in contanti. Per il "Sergente" decisamente un sabato "indimenticabile". Fuori e dento dal campo.