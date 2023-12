Pedro segna, Provedel salva: la Lazio risorge in campionato. Cagliari ko in 10  

LAZIO-CAGLIARI 1-0

Decide il gol dello spagnolo all'8, sardi in dieci dal 27' per il rosso a Makoumbou: il portiere decisivo nel finale

Pedro lancia la Lazio in campionato: Europa più vicina. Sarri sorride, Cagliari ko











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella quattordicesima giornata di Serie A, la Lazio batte 1-0 il Cagliari e si avvicina all'Europa. All'Olimpico, Pedro sblocca la sfida dopo soli 8 minuti, poi al 27' Makoumbou lascia i sardi in dieci rimediando l'espulsione per una trattenuta a Guendouzi. A blindare la vittoria della formazione di Sarri è poi Provedel, strepitoso con una parata nel finale su Pavoletti. Ranieri scivola al terzultimo posto restando a 10 punti.

LA PARTITA

La Lazio rischia tantissimo, ma torna alla vittoria all'Olimpico grazie ad un soffertissimo 1-0 al Cagliari. Il match si sblocca già all'8': Lazzari ruba palla ad Hatzidiakos senza commettere fallo e mette al centro per Pedro, che ruba il tempo a tutti e batte Scuffet, portando in vantaggio i biancocelesti. Al 27', la partita si complica ulteriormente per i sardi, perché Makoumbou trattiene Guendouzi lanciato a rete e rimedia il cartellino rosso (dopo l'on-field review di Dionisi). Ranieri è già costretto a due cambi: dentro Sulemana per Hatzidiakos e Luvumbo per Lapadula. Il primo tempo termina così con il vantaggio dei biancocelesti.

La formazione di Sarri parte subito, nella ripresa, a caccia del raddoppio, con Cataldi che prende il posto di Rovella mentre Ranieri inserisce Oristanio al posto di Viola. Al 56', tegola per la Lazio: Luis Alberto si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Kamada. Poi, il tecnico toscano cambia l'attacco inserendo un subito positivo Felipe Anderson e Castellanos, murato solo davanti a Scuffet. I biancocelesti, però, non chiudono la partita e così Ranieri si gioca il tutto per tutto: entra Pavoletti, che entra e di testa chiama Provedel al miracolo. Finale ricco d'ansia, ma la partita si chiude sull'1-0: la Lazio torna a sorridere all'Olimpico e si rilancia per un posto in Europa. Scivola in zona retrocessione, invece, il Cagliari, che resta a quota 10 staccato dall'Empoli.

LE PAGELLE

Provedel 6,5 - La superiorità numerica lo lascia tranquillo fino al finale, quando compie un miracolo su Pavoletti.

Guendouzi 6,5 - Entra nelle azioni rilevanti del match: avvia quella dell'1-0, si procura il rosso che indirizza la gara.

Pedro 7 - La forza di chi è abituato a vincere è quella di non dare mai nulla per scontato: ecco come nasce il suo inserimento su assist di Lazzari.

Makoumbou 5 - Ingenuo nel trattenere Guendouzi: anche Dossena sarebbe potuto arrivare sull'ex Marsiglia e Arsenal.

Pavoletti 6,5 - Entra e in pochi minuti crea l'occasione più importante dei suoi: sbatte però su un super Provedel.

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Lazzari 6,5, Patric 6, Gila 6, Marusic 6; Guendouzi 6,5, Rovella 6 (1' st Cataldi 6), Luis Alberto 5,5 (11' st Kamada 6); Isaksen 6,5 (38' st Vecino sv), Immobile 6 (25' st Castellanos 6), Pedro 7 (25' st Felipe Anderson 6). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Ruggeri, Basic. All.: Sarri 6

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet 6; Goldaniga 5,5 (38' st Nandez sv), Dossena 6, Hatzidiakos 5 (32' Sulemana 6); Zappa 6, Prati 6 (43' st Pavoletti 6,5), Makoumbou 5, Azzi 5,5; Viola 6 (1' st Oristanio 6); Lapadula 5,5 (32' Luvumbo 5,5), Petagna 5,5. A disp.: Radunovic, Aresti, Wieteska, Augello, Obert, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Shomurodov. All.: Ranieri 6

Arbitro: Dionisi

Marcatore: 8' Pedro

Ammoniti: Hatzidiakos (C), Nandez (C)

Espulsi: al 27' Makoumbou (C) per fallo da ultimo uomo

LE STATISTICHE

- La Lazio è tornata al successo in Serie A per la prima volta dallo scorso 30 ottobre (1-0 v Fiorentina), chiusa così una striscia di tre gare senza vittorie nel torneo (1N, 2P).

- Pedro è l’unico giocatore spagnolo ad aver segnato almeno un gol in ognuna delle ultime 15 stagioni nei cinque maggiori campionati europei (dal 2009/10 al 2023/24); il biancoceleste non andava a bersaglio in Serie A dallo scorso due aprile (v Monza).

- La Lazio (4V, 2N) ha raccolto sei risultati utili consecutivi in casa in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2020 e novembre 2021 (19 gare, 17V, 2N).

- La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 17 partite di Serie A contro il Cagliari (14V, 3N); i biancocelesti hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga solamente contro l’Inter nel torneo (19, tra settembre 1996 e novembre 2005).

- Il Cagliari è la squadra contro cui Manuel Lazzari ha preso parte a più reti in Serie A (quattro – un gol e tre passaggi vincenti); il biancoceleste ha già servito due assist in questo torneo, solo uno in meno di quelli collezionati nelle precedenti due stagioni della competizione messe assieme (tre, tutti nel 2021/22).

- Il Cagliari ha conquistato solamente due punti nelle prime sette trasferte di questo campionato; per i rossoblù si tratta della peggior partenza fuori casa in Serie A dal 2005/06 (un punto nelle prime sette gare esterne in quel caso).

- Solo l’Empoli (nove) ha perso più partite rispetto al Cagliari (otto) in questa Serie A.

- La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2022.

- La Lazio ha segnato 67 gol in 37 match casalinghi contro il Cagliari in Serie A (1.8 di media a gara); tra le squadre affrontate almeno 30 volte in casa nel massimo campionato, solo contro il Bologna (1.9) la Lazio ha realizzato in media più gol.

- La Lazio ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti di gioco; nel periodo solo la Fiorentina (cinque) ha trovato più volte la rete in questa Serie A.

- Quella di Antoine Makoumbou è l'espulsione più rapida (dopo 27') in questa Serie A; in generale il Cagliari ha ricevuto due cartellini rossi nel campionato in corso, solo il Milan (quattro) ne conta di più.

- Patric ha giocato contro il Cagliari la 150a partita in Serie A.

- Con 27 anni e 252 giorni di media, quello odierno è stato l’11 titolare più vecchio schierato dal Cagliari in questa Serie A.