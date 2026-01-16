Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
lazio
HomeMercatoVideoFotoRosa
Lazio

Lo sfogo di Lotito: "Comando io. Sarri? Non è uno sprovveduto, non posso pensare non conosca un calciatore "

Le parole del presidente a margine della presentazione dei due nuove acquisti biancocelesti 

16 Gen 2026 - 13:57

"Il mercato per noi è aperto ma non dobbiamo per forza comprare come se andassimo al supermercato. Lavoriamo per riportare la Lazio dove è stata per tantissimi anni". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a margine della conferenza stampa di presentazione di Ratkov e Taylor.

"Stiamo allestendo una squadra competitiva - ha aggiunto - ma facciamo la collezione delle figurine. Sul blocco del mercato sarà oggetto di una successiva valutazione, fortunatamente questo non è più competenza della Federazione. Ho un elenco di cose per cui dovrei fare ricorso, spero che anche la giustizia sportiva venga estrapolata dalla Federazione, penso sia una cosa giusta. L'autoreferenzialità non funziona". 

"La squadra la fa la società, l'allenatore dà indicazioni tecniche. A casa mia comando io, gli altri sono dipendenti - ha poi detto Lotito - A me delle considerazioni e delle battute non interessa, Sarri non è uno sprovveduto e non posso pensare non conosca un calciatore. L'allenatore sapeva quale fosse la rosa. Abbiamo contattato i giocatori e se ci rifiutano io non prego nessuno, non sto qui per fare opere pie". 

Poi, a chi chiede se in caso di qualificazione alla Conference League la Lazio rifiuterebbe di partecipare, Lotito risponde "perché fasciarsi la testa prima di rompersela? Sarri non gradisce la Conference League e posso condividere, credo che crei solo danni a un club strutturato. Noi non aspiriamo ad andare in Conference League. La Lazio sa quello che fa, ha un percorso ben programmato e non si vive alla giornata come da altre parti. Noi siamo concentrati sull'Academy e sullo stadio, oltre alla quotazione al Nasdaq che è stata molto apprezzata nell'ambiente americano e questo può far fare un ulteriore salto mondiale al club", conclude.  

Guendouzi ha salutato l'Olimpico e la Lazio: è del Fenerbahce

1 di 10
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

lazio
claudio lotito

Ultimi video

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

01:46
DICH GROSSO PRE NAPOLI DICH

Grosso: "Col Napoli sarà un esame, dentro la difficoltà ci si forgia"

01:44
Pio il gladiatore

Pio, il gladiatore dell'Inter

01:42
Scudetto alla milanese?

Sarà uno scudetto alla milanese?

03:00
Como-Milan 1-3: gli highlights

Como-Milan 1-3: gli highlights

02:01
Verona-Bologna 1-3: gli highlights

Verona-Bologna 1-3: gli highlights

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

03:01
Napoli-Parma 0-0: gli highlights

Napoli-Parma 0-0: gli highlights

03:01
Inter-Lecce 1-0: gli highlights

Inter-Lecce 1-0: gli highlights

02:43
rabat

Coppa d'Africa 2026: ecco lo stadio della finale

00:39
conte

Conte bocciato perché... troppo bravo: mai un girone d'andata così

01:20
MCH AUGSBURG-UNION BERLINO 1-1 MCH

Tra Augsburg e Union Berlino vince l'equilibrio: 1-1

03:26
DICH RABIOT POST VITTORIA 15/1 DICH

Rabiot: "Un Milan pazzo. C'è talento in Francia, ma hanno fatto bene tutti"

02:57
DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

02:42
DICH GILARDINO PRE ATA 15/1 DICH

Gilardino: "Vogliamo interrompere la striscia positiva dell'Atalanta"

I più visti di Lazio

Alla Juve basta Bremer, Lazio battuta 1-0: ora l'Inter in semifinale

Atalanta, colpo Champions: Zappacosta e Hojlund stendono la Lazio

Zaccagni-Felipe Anderson, Lazio da Champions: Sarri batte la Dea e l'aggancia

Il Bologna si ferma al palo, la Lazio frena: niente 2° posto per Sarri

Lotito e gli errori arbitrali: "Cosa devo fare: sparare sulla classe arbitrale?"

Gol e record, Immobile incorona il suo erede: "Ti auguro una grande carriera"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Milan, Maignan il portiere più incisivo della Serie A: lo dicono i numeri
13:31
Taylor: "Lazio miglior club d'Europa, mio idolo Lewandowski"
13:26
Juventus, tutto esaurito allo Stadium con Benfica e Napoli
12:07
Lazio, Ratkov si presenta: "Sono pronto, spero di rimanere qui a lungo"
11:57
Giudice sportivo, una giornata di squalifica a Veiga e Nunez