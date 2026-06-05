Lazio, gli ultrà confermano il boicottaggio: niente abbonamenti e stadio vuoto contro Lotito

La protesta dei tifosi della Lazio proseguirà anche nella prossima stagione. Attraverso una nota i gruppi organizzati hanno annunciato l'intenzione di non abbonarsi e di non presenziare alle gare casalinghe sia in campionato sia in Coppa Italia. Una protesta, quella contro la gestione di Claudio Lotito da parte dei supporter biancocelesti, che non si ferma: "Da quando è alla presidenza abbiamo smesso di sognare". I tifosi però seguiranno la squadra in trasferta e saranno presenti ai derby. Un gesto che rappresenta l'ennesimo "estremo atto d'amore", ma che priverà la Lazio del proprio pubblico anche nella nuova stagione. A meno di una marcia indietro del tifo organizzato, nemmeno la novità di Gennaro Gattuso in panchina e la volontà espressa dalla società di riconquistare quell'Europa mancata per due stagioni consecutive, la Lazio non avrà dunque il supporto del proprio pubblico.