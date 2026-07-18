Lazio, flop abbonamenti senza precedenti: solo 1600 rinnovi

Il contrasto tra la depressione romana e l'entusiasmo oltremanica è stridente. A Londra, sponda West Ham — club storicamente gemellato con la Lazio e in cui milita l'ex biancoceleste Taty Castellanos —, i tifosi stanno vivendo una realtà capovolta. Nonostante la retrocessione in Championship a maggio, le dimissioni a giugno dell'odiato presidente hanno fatto esplodere la febbre da abbonamento, che ha già sfondato quota 50.000 tessere. Una rinascita figlia del cambio di proprietà che i tifosi laziali sognano da tempo per la propria squadra.