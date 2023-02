Lazio, Sarri: "Poco brillanti, ma prestazione seria"

QUI LAZIO

"Giochiamo quasi sempre contro squadre che han giocato un paio di giorni prima di noi e abbiamo forzato alcuni rientri di giocatori infortunati"

© Getty Images Dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria, Maurizio Sarri bada al sodo ed è soddisfatto del risultato. "Era normale che non fossimo brillanti al massimo - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Avevamo in campo 5-6 giocatori che han giocato giovedì e abbiamo forzato dei rientri di calciatori con problematiche serie come Pedro e Zaccagni". "L'atteggiamento della squadra mi è piaciuto tranne i primi dieci minuti del secondo tempo. Non abbiamo giocato al 100% delle nostre possibilità, ma è stata una prestazione seria", ha aggiunto.

"E' diventata una vittoria sporca, anche se abbiamo avuto 8-9 occasioni abbastanza nette e poteva essere una vittoria pulita", ha continuato Sarri. Poi qualche considerazioni su Luis Alberto, decisivo contro la Samp. "Lui sa cosa chiedo e a un certo punto ha iniziato ad allenarsi in maniera diversa con una determinazione che non aveva prima - ha spiegato -. Cambiando modo di allenarsi sta facendo un periodo straordinario".

Quanto poi alla prossima gara contro il Napoli, il tecnico azzurro ha le idee chiare. "Noi giochiamo quasi sempre contro squadre che han giocato un paio di giorni prima. Capisco che formulare un calendario è difficile con tutte queste gare... - ha detto -. Loro sono più forti, ma andiamo a giocarcela. Non rinneghiamo la nostra filosofia". "Questa stagione il Napoli è nettamente superiore alle altre squadre - ha continuato -. Hanno fatto una politica coraggiosa, rinunciando a giocatori che avevano dato molto al club e puntando sui giovani e su talenti sconosciuti. Giuntoli è un maestro in queste operazioni, ma non immaginavo che potessero rendere così". "I successi del Napoli in Europa? Io da bambino ero tifoso napoletano e mi sentivo uno di loro", ha proseguito Sarri.

Infine un ringraziamento ai tifosi della Lazio: "Ci aiutano sempre. In casa l'atmosfera ultimamente è sempre questa, ma anche in trasferta. Grazie a loro arriveranno dei punti in più".