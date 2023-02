Serie A, Lazio-Sampdoria 1-0: Luis Alberto tiene la Champions a tiro

LAZIO-SAMPDORIA 1-0

Lo spagnolo regala a Sarri tre punti fondamentali: Roma momentaneamente sorpassata e quarto posto

Luis Alberto affonda la Samp































Grazie alla magia di Luis Alberto all'80', la Lazio abbatte la resistenza della Sampdoria e, per una notte, è in zona Champions. All'Olimpico, i biancocelesti sono imprecisi e spreconi, ma il destro all'incrocio dello spagnolo nel finale fa tirare un sospiro di sollievo a Sarri, quarto a -2 da Inter e Milan in attesa di Cremonese-Roma. Stankovic, invece, resta a quota 11 punti e scivola a -9 dal quartultimo posto dello Spezia.

LA PARTITA

Luis Alberto toglie le castagne dal fuoco ad una Lazio imprecisa e sprecona: i biancocelesti battono 1-0 la Sampdoria e si avvicinano ad Inter e Milan, mentre i blucerchiati restano a -9 dallo Spezia quart'ultimo. All'Olimpico va in scena una gara con un copione ben preciso: la formazione di Stankovic è attenta in difesa e, quando può, si fa vedere in avanti, mentre i padroni di casa sbagliano tanti passaggi, non solo in fase di rifinitura in area, e non concretizzano le non abbondanti occasioni create. Nel primo tempo, la migliore arriva al 41', quando Felipe Anderson conclude e Audero respinge sul destro di Pedro. L'ex Barcellona colpisce il palo da posizione angolatissima, poi sul rimpallo si fionda Immobile che sbaglia clamorosamente. Anche Cuisance ha un'occasione per i liguri, ma si fa murare in area.

Il canovaccio non cambia nella ripresa, con il capitano e Marusic che spreca da ottima posizione e Audero che ferma nuovamente Felipe Anderson. Neanche i cambi (Zaccagni e Vecino per Pedro e Cataldi) sembrano invertire la tendenza, ma all'80' Nuytinck allontana il cross di Felipe Anderson armando il destro di Luis Alberto, che mette il pallone all'incrocio e fa 1-0. Nel finale, la formazione di Sarri regge e porta a casa tre punti preziosissimi: ora la Lazio è a quota 45, al quarto posto a -2 da Inter e Milan in attesa della Roma. Ennesima sconfitta nel finale, invece, per la Sampdoria: la prossima giornata ci sarà la sfida a Marassi con la Salernitana (e senza Gabbiadini). La sensazione è che possa assomigliare sempre di più ad un'ultima spiaggia, considerando anche Spezia-Verona in programma nello stesso turno.

LE PAGELLE

Luis Alberto 7 - A conti fatti decide il suo favoloso destro all'incrocio, che risolve una partita complicata, per lui e per la sua squadra.

Milinkovic-Savic 5,5 - Compleanno con una sola gioia: la vittoria. Per il resto, partita ricca di imprecisioni, come tutti i suoi compagni di reparto.

Immobile 5 - Errori non da Scarpa d'Oro: sbaglia almeno due gol decisamente alla portata dell'attaccante biancoceleste.

Amione 6,5 - Regge contro un avversario ostico in velocità come Felipe Anderson, protagonista di un'ottima partita come tutta la Samp.

Gabbiadini 5,5 - Bravo a servire Cuisance in una delle poche occasioni per la Samp. Ma la vera spada di Damocle è il giallo che gli farà saltare la Salernitana.

IL TABELLINO

LAZIO-SAMPDORIA 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Casale 6,5, Patric 6, Lazzari 6 (40' st Hysaj sv); Milinkovic-Savic 5,5 (40' st Basic sv), Cataldi 5 (12' st Vecino 6), Luis Alberto 7; Felipe Anderson 5,5, Immobile 5, Pedro 6 (12' st Zaccagni). A disp.: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Radu, Gila, Marcos Antonio, Romero, Fares, Cancellieri. All.: Sarri 6

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6,5; Zanoli 6, Nuytinck 5,5, Amione 6,5; Leris 6, Winks 6, Rincon 5,5, Cuisance 5,5 (27' st Ilkhan 6), Augello 6; Gabbiadini 5,5 (27' st Jesé 6), Lammers 6. A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Murru, Sabiri, Yepes, Malagrida, Paoletti, De Luca. All.: Stankovic 6

Arbitro: Colombo

Marcatore: 35' st Luis Alberto

Ammoniti: Leris (S), Gabbiadini (S), Vecino (L), Casale (L)

LE STATISTICHE

• Tutti gli ultimi nove gol dalla distanza di Luis Alberto sono arrivati in gare casalinghe: nel periodo (da marzo 2019), nessun giocatore ha fatto meglio da fuori area davanti al proprio pubblico in Serie A (nove anche Ruslan Malinovskyi).

• Luis Alberto ha toccata quota cinque gol in questo campionato alla presenza numero 21, eguagliando il totale di reti realizzate nella passata stagione di Serie A dopo 34 partite disputate – Cinque dei suoi ultimi sei gol nella massima serie sono arrivati all’Olimpico di Roma.

• Luis Alberto ha segnato 10 gol da fuori area all'Olimpico in Serie A: dal 2004/05, soltanto Pjanic (11), Hernanes (12) e Francesco Totti (22) ne hanno realizzati di più dalla distanza nello stadio capitolino.

• La Sampdoria ha subito otto gol in questo campionato di Serie A a partire dal minuto 80: soltanto Empoli e Verona (nove) hanno fatto peggio nel torneo in corso.

• La Lazio ha allungato a 17 la striscia di partite casalinghe senza sconfitte contro la Sampdoria in Serie A (14V, 3N), riuscendo a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre.

• La Sampdoria, a secco di gol per la 15a volta in questo campionato, ha segnato 11 reti: record negativo per i blucerchiati dopo 24 partite stagionali di Serie A.

• La Lazio non ha subito gol nel primo tempo in 20 delle 24 partite disputate in Serie A, più di qualunque altra squadra nei top 5 campionati europei.

• Nessuna squadra ha concluso più primi tempi senza segnare alcun gol rispetto alla Sampdoria in questa stagione nei top 5 campionati europei (20, come Nantes e Ajaccio).

• Ivan Provedel ha collezionato contro la Sampdoria la sua presenza numero 100 in Serie A.

• Harry Winks ha collezionato sei gare intere da titolare consecutive in campionato per la prima volta da gennaio 2019 (in Premier League, con il Tottenham).