Lazio, Sarri mastica amaro: "Derby perso per un erroraccio"

Alla vigilia aveva detto di ricordare solo il derby che aveva perso, ma da oggi per Maurizio Sarri i brutti ricordi diventano due: "La solita incazzatura e tristezza post derby perso - ha commentato a caldo il tecnico della Lazio - l'altro però ha avuto una storia diversa perché nel primo tempo perdevamo già 3-0". Questo invece è stato molto più equilibrato, per questo se possibile il tecnico toscano mastica ancora più amaro: “Le occasioni per pareggiare ci sono state - ha commentato Sarri ai microfoni di Dazn - abbiamo perso per un erroraccio. Vediamo se è un errore tecnico o di superficialità, abbiamo perso in un brutto modo dopo una buona partita. Dispiace per la nostra gente che ci ha sostenuto e per la squadra che ha fatto una partita che non si meritava di perdere".