Lazio, Sarri: "Segnali dal mercato? Sì, di fumo. Saranno gli indiani..."

"Quest'anno sopporterò tutto, ho fatto una scelta e la manterrò fino alla fine. Mercato? Parlate con la società, io non so nulla. Se ho avuto segnali? Di fumo. Saranno gli indiani...". La mette sull'ironia il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla domanda sugli eventuali rinforzi, legati al verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso per martedì. Sulla partita: "Un pizzico di delusione c'è, ma abbiamo fatto un primo tempo scadente dal punto di vista qualitativo. Qualcosa in più nel secondo, la sensazione di poterla vincere abbiamo cominciato a darla, ma abbiamo fatto troppo poco, soprattutto negli ultimi 20 metri. Oggi siamo stati costretti a cambiare tanto e qualche meccanismo è venuto meno. Quando l'emergenza diventa quotidianità qualcosa devi pagare", ha proseguito a Dazn. Poi in conferenza stampa: "Degli arbitri non parlo più. Parlate con la società perché una volta che ho parlato mi hanno fatto un comunicato contro. La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica".