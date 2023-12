Lazio, Sarri: "Mentalmente non ancora ad alti livelli. Ottavi? Voglio il Barcellona"

© Getty Images

Maurizio Sarri mastica amaro dopo la sconfitta della sua Lazio contro l'Atletico Madrid, che non ha inciso su una qualificazione già ottenuta ma che costringerà i biancocelesti ad affrontare il sorteggio del 18 dicembre da secondi in classifica: "Sono arrabbiato perché abbiamo pagato tutto quello che abbiamo sbagliato e vanificato tutto quello che abbiamo creato - le parole del tecnico a Sky -. I primi 10' del primo e del secondo tempo c'è stato un divario di determinazione e cattiveria tra noi e loro. Comunque abbiamo giocato in uno stadio difficile, contro un avversario forte e penso che abbiamo fatto il massimo. Ottavi? Spero di trovare il Barcellona perché è l'unica squadra che non ho ancora incontrato in carriera tra quelle disponibili. Giocano in un altro stadio, ma ci andrei volentieri".