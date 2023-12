Champions League, Atletico Madrid-Lazio 2-0: Sarri agli ottavi da secondo

ATLETICO MADRID-LAZIO 2-0

Niente colpaccio al Civitas Metropolitano per i biancocelesti, decidono i gol di Griezmann e Lino

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lazio cade 2-0 a Madrid contro l'Atletico nell'ultima giornata del Gruppo E di Champions League, mancando il sorpasso agli spagnoli in vetta e centrando gli ottavi da seconda in classifica. Il match del Citivas Metropolitano è deciso da due gol nei primi minuti di ciascuna frazione: al 6' la zampata di Griezmann, al 51' la perla di Lino. I biancocelesti fanno davvero troppo poco per tentare il colpaccio e alla fine devono accontentarsi della qualificazione già ottenuta contro il Celtic. Ora anche Sarri, come Mazzarri e Inzaghi, è atteso da un sorteggio potenzialmente molto complicato.

LA PARTITA

I padroni di casa partono con maggior cattiveria e dopo appena 6' la sbloccano: il contrasto molle di Marusic spiana la strada all'affondo di Lino, che crossa in mezzo e pesca Griezmann completamente libero di battere al volo e infilare Provedel per l'1-0. La Lazio reagisce e si costruisce subito una buona chance con Zaccagni, che si libera bene al limite dell'area ma calcia a lato di pochissimo. L'Atletico si mette a gestire il vantaggio affidandosi a un possesso ragionato, mentre i ragazzi di Sarri tentano di alzare il baricentro e pressare alto, cercando indurre all'errore i portatori di palla avversaria, ma anche scoprendosi parecchio nella propria metà campo. Al 38' i Colchoneros trovano il raddoppio con un bel sinistro di Hermoso, ma dopo una on field review l'arbitro annulla giudicando attivo il fuorigioco di Lino, che ostacola palesemente Provedel impedendogli l'intervento. Il primo tempo si chiude con l'Atletico meritatamente avanti.

A inizio ripresa Simeone getta nella mischia Depay (per Griezmann) e Soyuncu (per l'ammonito Gimenez), ma a fare il bello e il cattivo tempo è sempre lo scatenato Lino, che al 51' sigla il raddoppio. Troppa sufficienza nel rinvio di testa di Hysaj, troppo leggere le marcature in area biancoceleste: il brasiliano è libero di coordinarsi col destro e infilarla all'incrocio. Sarri si gioca 4 cambi in 5 minuti, togliendo tra gli altri gli impalpabili Immobili e Pedro, ma l'inerzia del match non cambia. La Lazio fatica tantissimo a rendersi pericolosa e al 73' va a un passo dall'incassare il terzo gol, ma viene graziata dal neo entrato Morata che a porta vuota calcia incredibilmente a lato dopo una respinta di Provedel. Negli ultimi 20' i ritmi crollano e le squadre non si pungono più. Un esterno della rete colpito da Guendouzi all'ultimo minuto di recupero è il sussulto su cui cala il sipario: per l'Atletico arriva la 20esima vittoria interna consecutiva tra tutte le competizioni; una Lazio ancora molto altalenante nelle performance e nei risultati chiude seconda e attende con ansia il sorteggio del 18 dicembre.

LE PAGELLE

Lino 7,5 - Gioca esterno nel 3-5-2 ma tradisce tutta la sua formazione da attaccante esterno garantendo una spinta continua sulla sinistra. Assist per Griezmann, gol per chiudere il discorso primo posto. Serata da incorniciare.

Griezmann 6,5 - Solo 45' in campo, ma gli bastano per farsi trovare al posto giusto nel momento giusto e mettere a referto il gol che apre le marcature e indirizza la serata.

Correa 5,5 - L'unico dell'Atletico (insieme a Morata) che non può strappare la sufficienza: poco coinvolto nella manovra, mai nel vivo del gioco e, di conseguenza, mai neanche lontanamente pericoloso.

Marusic 4,5 - Soffre molto l'intraprendenza di Lino sulla sua corsia: troppo leggero il contrasto col brasiliano che dopo pochi minuti spalanca all'Atletico le porte dell'1-0, distratto anche in marcatura in occasione del 2-0.

Pedro 5 - Della sua infinita esperienza europea non c'è davvero traccia. Si becca un giallo dopo 8' e non entra mai in nessuna azione pericolosa. Fuori dopo 13' nel secondo tempo per far spazio a Felipe Anderson.

Guendouzi 6 - In una serata piuttosto complicata per la sua squadra conferma di essere in un buon momento sotto il profilo atletico e agonistico. Corre, svaria molto e tenta spesso l'inserimento. Nessun highlight particolare, ma si dà da fare.

IL TABELLINO

Atletico Madrid-Lazio 2-0

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak 6; Savic 6,5 (23' st Azpilicueta 6), Gimenez 6,5 (1' st Soyuncu 6), Hermoso 6,5; Molina 6, De Paul 6, Witsel 6,5 (18' st Koke 6), Niguez 6, Lino 7,5; Griezmann 6,5 (1' st Depay 6), Correa 5,5 (18' st Morata 5,5).

Allenatore: Simeone 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 4,5 (13' st Lazzari 6), Casale 5,5, Gila 6, Hysaj 5 (25' st Pellegrini 6); Guendouzi 6, Vecino 5,5, Luis Alberto 6 (19' st Kamada 6); Pedro 5 (13' st Felipe Anderson 6), Immobile 5 (19' st Castellanos 5,5), Zaccagni 5,5.

Allenatore: Sarri 5

Arbitro: Gözübüyük

Marcatori: 6' Griezmann (A), 6' st Lino (A)

Ammoniti: Pedro (L), Gimenez (A), Marusic (L), Guendouzi (L)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• La Lazio ha perso una trasferta di Champions League senza segnare per la prima volta dal 9 dicembre 2003 (0-1 vs Sparta Praga).

• La Lazio ha vinto solo due delle ultime 19 trasferte in Champions League (5N, 12P).

• La Lazio ha subito almeno un gol in ognuna delle ultime 12 trasferte di Champions League (20 totali) e in questa striscia ha vinto una sola volta: contro il Celtic a ottobre (4N, 7P).

• L'Atletico Madrid ha chiuso al primo posto il proprio girone in Champions League per la prima volta dal 2016/17, dopo essere arrivato secondo in ciascuna delle precedenti quattro stagioni in cui si è qualificato (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22).

• Il gol al 5’,13” di Griezmann è il più rapido subito dalla Lazio in Champions League da quello di Fabbri del 19 settembre 2001 (al 3’), nel match con il Nantes.

• Samuel Lino ha preso parte a cinque gol in questa Champions League (due reti e tre assist); solo Alvaro Morata (sei) tra i compagni di squadra ha fatto meglio.

• Samuel Lino è l'unico giocatore dell'Atletico Madrid con almeno due gol e almeno due assist in questa Champions League (2+3).

• Quinto gol in questa Champions League per Antoine Griezmann; il francese non ne realizzava altrettanti in una singola edizione del torneo dalla stagione 16/17 (sei). In generale solo in un’altra precedente occasione il classe ’91 ne ha segnati almeno cinque – nel 15/16 (sette).

• Antoine Griezmann ha registrato il suo nuovo record di reti in una fase a gironi di Champions League (cinque).

• Antoine Griezmann è il giocatore dell'Atletico Madrid con più gol all'attivo nella stagione in corso considerando tutte le competizioni (14).

• Mattia Zaccagni è il giocatore che ha vinto più duelli nel match tra Atletico e Lazio (otto, almeno due più di qualsiasi altro).