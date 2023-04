Lazio, Sarri: "Immobile sta meglio. Juve? L’arbitro ha penalizzato noi"

VERSO SPEZIA-LAZIO

Ancora polemiche per il match contro i bianconeri nella conferenza del tecnico biancoceleste alla vigilia dello Spezia: "Pedro convinto di rimanere"

Dopo aver blindato li secondo posto con la vittoria sulla Juventus, la Lazio va a La Spezia in cerca di altri punti Champions ma a tenere banco nella conferenza stampa della vigilia di mister Maurizio Sarri è ancora il match contro i bianconeri: “Il colmo è che noi siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati. Il gol subito è irregolare, Rabiot colpisce Provedel. Un giocatore avversario doveva prendere 3-4 ammonizioni, il fallo su Zaccagni poi parliamone, l’inizio dell’impatto è sulla linea d’area di rigore. È un problema di Rocchi, domani c’è Irrati, è un buon arbitro”.

Dalla Juve allo Spezia e al sogno qualificazione in Champions che diventa sempre più concreto: “La capacità di azzerare e rimanere con le motivazioni alte davanti a qualsiasi risultato fa parte dello sport. Domani sarà difficile, sul campo dello Spezia non è facile. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Ci saranno molti rischi domani. Lo Spezia è una squadra aggressiva e su quel campo, più piccolo e con gli spettatori vicino, l’intensità è maggiore: se non sei al 100% diventa complicato”.

Dopo il successo sui bianconeri Sarri non vuole cali di concentrazione e prova a tenere alta la tensione: "La partita più importante è quella di domani. Che è la classica partita in cui in passato abbiamo peccato di presunzione e sufficienza. La partita di domani mi renderebbe contento per la crescita nella mentalità. Quella di domani è una Parigi-Roubaix, piena di insidie".

La Champions? “Siamo focalizzati sul campionato. È uno dei momenti decisivi della stagione, non mi sembra il caso di disperdere energie. Pensare che siamo al livello della Champions è fuori luogo. Il campionato ci apre delle prospettive, ma dobbiamo pensare solo allo Spezia. La teoria è battaglia su battaglia, chi pensa a sabato mattina è fuori di testa”.

Poi qualche indicazione di formazione e una battuta sul mercato: "Immobile sembra in crescita. Da due settimane si allena con continuità, ma non è al 100%. Vediamo domani quanto ci potrà dare. Vecino ha un problema al ginocchio, gli dà fastidio da giorni. Farà 3-4 giorni di cure, poi vediamo di recuperarlo. Cataldi sta diventando uno specialista di quel ruolo. Il futuro di Pedro? Mi sembra molto convinto a rimanere alla Lazio”.

