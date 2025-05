Lazio, il ds Fabiani: "Qui grazie alle idee, vogliamo il quarto posto"

FABIANI: "VOGLIAMO PRENDERCI IL QUARTO POSTO"

"Chi ha più da perdere tra Lazio a Juve? Noi e loro, non vedo differenze. Noi siamo arrivati fino a qui grazie alla forza delle idee e, le idee, danno sostanza e forma a tutto". Lo ha detto il ds della Lazio Angelo Fabiani in una intervista a 'La Stampa' in vista del big match dell'Olimpico contro i bianconeri. "Il quarto posto è una corsa a più facce: se loro devono conquistarlo, noi lo vogliamo prendere", ha aggiunto. "La Lazio è senso di appartenenza: lo hanno capito i nostri tifosi, lo ha percepito chi ama il calcio. I risultati contano, e non poco, ma conta anche come lavori per arrivarci: noi, in questa stagione, abbiamo creato curiosità negli occhi di chi ci guarda", ha detto ancora. Di fronte ci sarà Igor Tudor, ex allenatore proprio della Lazio. "Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l'ambiente", ha detto. E sul divorzio ha aggiunto: "Ho letto di screzi tra l'allenatore e la società, niente di vero. Fu Igor a decidere di andare via e, noi, di continuare sulla nostra strada che prevede un orizzonte temporale di tre anni per dare un senso al nuovo progetto".