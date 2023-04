Lazio, video social sui falli della Juventus non fischiati

La Lazio fa gli auguri di buona Pasqua ai propri tifosi rispondendo alle polemiche arbitrali scaturite dopo il 2-1 alla Juventus. Il club biancoceleste, infatti, ha pubblicato una sorta di compilation di spezzoni della partita di ieri che mostra situazioni in cui la Lazio non si è sentita tutelata dall'arbitro Di Bello. Nella clip si vedono in particolare un'entrata dura su Zaccagni e un tocco di mano di Cuadrado, l'intervento di Locatelli su Immobile (ieri Sarri aveva detto che queste due situazioni meritavano il cartellino rosso) e ovviamente il contatto Alex Sandro-Milinkovic-Savic che ha portato al gol dell'1-0.