Giampaolo: "Lecce ci ha provato, dovevamo raddoppiare"

"La squadra ci ha provato, nel primo tempo dovevamo raddoppiare quando erano loro in difficoltà". Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo commenta così il pareggio dei salentini al Bentegodi. "L'Hellas si è poi rinvigorita e c'è stato equilibrio, noi siamo calati di più rispetto a loro. La squadra ci ha messo spirito, ci ha provato, il gol era il loro primo tiro in porta. La nota positiva è che siamo in corsa, siamo lì. Giocheremo fino alla fine. Non volevo vedere teste basse. Quelli bravi fanno le tabelle, io ai risultati fatti prima non ci credo. Tutte le gare sono difficili, alla fine tireremo le somme. Abbiamo giocato col piglio giusto per vincerla, poi ci sono anche episodi e avversari. Ci prepariamo per un'altra battaglia. Siamo in questa condizione e dobbiamo starci". Sulle condizioni dell'angolano Gaspar Giampaolo ammette che "non so l'entità dell'infortunio. Gaspar è assolutamente fondamentale, dobbiamo fare l'impossibile per recuperarlo". Il tecnico del Verona Paolo Zanetti da parte sua ammette come "la partita era difficile per entrambe le squadre. Non accogliere con positività un punto in questa situazione secondo me è sbagliato. Andiamo avanti, abbiamo altre due finali staccando delle squadre e tenendo il Lecce a distanza. Appena abbiamo fatto gol la nostra partita è cambiata e ci siamo sciolti, iniziando a giocare come volevamo fare dall'inizio. Normale che in questo momento la gestione delle emozioni non è semplice".