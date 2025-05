La partita Torino-Inter, in corso allo stadio Olimpico Grande Torino, è stata sospesa per alcuni minuti a causa di un incidente avvenuto in curva Maratona, cuore del tifo granata. Secondo quanto si apprende, due ultras sono caduti dalla balconata finendo sui tifosi che si trovavano sotto di loro. Immediato l'intervento dei soccorsi. I due ultras non avrebbero riportato conseguenze, mentre tre tifosi hanno subito contusioni e sono stati accompagnati in ambulanza per accertamenti.