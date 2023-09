Lazio, Sarri verso la Juventus: "Giuntoli li rimetterà a posto". Dubbio Kamada-Guendouzi

qui lazio

La Lazio viaggia verso Torino, ma Sarri ha ancora un dubbio sulla formazione anti-Juve

© Getty Images La Lazio è pronta a far visita alla Juventus all'Allianz Stadium nella quarta giornata di Serie A che, oltre al big match di San Siro tra Inter e Milan, vede la sfida importante tra i bianconeri e i biancocelesti. Un ritorno a Torino per il tecnico dei capitolini Maurizio Sarri che, al ritorno dalla pausa per le nazionali, spera di ritrovare in campo la stessa grinta e voglia di vincere che i suoi hanno messo al Maradona nel successo contro il Napoli. La Lazio proverà il colpaccio, il secondo della stagione in trasferta, col tecnico che ha qualche dubbio di formazione e una certezza: "Purtroppo per gli altri, Giuntoli rimetterà a posto la Juve- ha detto a Il Messaggero-. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio”.

Coraggio che non deve mancare alla Lazio, una squadra che dopo l'avvio col freno a mano tirato ha ritrovato entusiasmo, bel gioco e il successo a Napoli contro gli azzurri campioni d'Italia. Ma sono passate due settimane e con la sosta per le nazionali in mezzo il rischio che l'entusiasmo si sia affievolito è presente, tanto che il tecnico ha richiamato i suoi alla massima attenzione a Formello negli ultimi giorni d'allenamento in cui anche il presidente Claudio Lotito è sceso in campo per motivare la squadra. Vedi anche lazio Kamada: "Alla Lazio per Sarri, c'è l'ambiente giusto per concentrarsi sul calcio"

Ultimi dettagli da mettere a punto per Sarri, che alla vigilia della sfida di Torino non parlerà, col tecnico che si porterà dietro fino alle ore antecedenti la gara un grande dubbio di formazione. Consapevole di poter contare sulla spinta dei tifosi biancocelesti, che hanno preso d'assedio il settore ospiti dell'Allianz Stadium, Sarri punta al 4-3-3 con Provedel tra i pali davanti a Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj, mentre davanti giocheranno Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, con quest'ultimo reduce da una buona prestazione con la maglia della Nazionale di Spalletti.

Il grande dubbio è però a centrocampo, col testa a testa fino all'ultimo tra Kamada e Guendouzi. Entrambi reduci da una prestazione da incorniciare contro il Napoli, il tecnico dovrà scegliere uno dei due da affiancare ai certi Cataldi e Luis Alberto, col giapponese ex Eintracht che sembra essere favorito sul francese. Ogni riserva, però, sarà sciolta soltanto alla consegna delle distinte ufficiali all'arbitro Maresca. Vedi anche lazio Lazio, ecco Guendouzi: "Con Sarri si possono fare grandi cose"