Il Pisa in A, Bocelli ospite a sorpresa canta nuovo inno squadra

E' stato Andrea Bocelli l'ospite a sorpresa della festa organizzata dal Pisa per la promozione appena conquistata in serie A e svoltasi nel pomeriggio allo stadio davanti a quasi 12mila spettatori. La squadra raggiungerà poi i lungarni del centro storico, invaso da migliaia di tifosi, a bordo di due pullman scoperti per un giro d'onore che durerà fino alla tarda serata. Il cantante ha intonato il nuovo inno del club nerazzurro che si intitola 'Alé Pisa Alè'. Durante la cerimonia il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha consegnato al capitano Caracciolo la coppa Nexus per il secondo posto che assegna la promozione diretta in serie A. Il patron Alexander Knaster ha per la prima volta, dopo oltre tre anni, parlato in pubblico: "Sto già pensando alla prossima stagione e ai prossimi passi. Voglio ringraziare la nostra squadra, guidata dal capitano Caracciolo, poi un grande ringraziamento allo staff tecnico, in particolare al mister super Pippo Inzaghi. Voglio anche ringraziare l'organizzazione, che ha lavorato ogni giorno per realizzare il nostro sogno. Tante persone che non si vedono, ma sono di fondamentale importanza. In particolare ringrazio il presidente Giuseppe Corrado e suo figlio Giovanni, direttore generale. Voglio anche ringraziare il sindaco Michele Conti: all'inizio abbiamo avuto qualche problema con loro, ma ora il rapporto è molto buono e spero che continui perché abbiamo molti progetti importanti insieme. Infine voglio ringraziare i veri proprietari della squadra, lo spirito del club, la ragione per la quale facciamo il nostro lavoro: i tifosi. I tifosi del Pisa sono i migliori".