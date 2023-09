Kamada: "Alla Lazio per Sarri, c'è l'ambiente giusto per concentrarsi sul calcio"

DAL GIAPPONE

"Con Maurizio Sarri al comando non ho avuto dubbi, i biancocelesti mi volevano veramente"

© Getty Images Dopo il gol decisivo contro il Napoli, Daichi Kamada ha conquistato i tifosi della Lazio. Una rete che gli è servita per sbloccarsi e scrollarsi di dosso un po' di pressione. "Quando ho ascoltato la storia della trattativa della Lazio, ho sentito che mi volevano veramente e, soprattutto, il fatto che al comando c'era Maurizio Sarri, un tattico così è raro da trovare, non ho avuto dubbi", ha raccontato il giapponese alla rivista Sports Graphic NumberWeb. "Ho trovato una casa davvero bella e ci vivo già - ha concluso Kamada -. Qui c'è l'ambiente giusto per concentrarsi solo sul calcio e mettere da parte tutto il resto".

"Non so ancora l'italiano - ha proseguito Kamada -. Per questo mi sento come se stessi studiando da autodidatta". "Quando sono in campo capisco dalla sensazione sulla pelle - ha aggiunto spiegando le prime sensazioni del suo impatto con la Serie A -. Ci ho messo un po' di più rispetto a quello che mi aspettavo, quindi penso solo che devo fare quello che posso". "A Francoforte ho trascorso sei stagioni - ha continuato il giapponese -. Ho imparato molto, ma ora che sono in un nuovo paese e gioco a calcio, mi sento come se stessi imparando cose nuove da zero".