Lazio, Lotito punge Simone Inzaghi: "Per me un contratto è una stretta di mano, per altri..."

Nel giorno in cui la Lazio ha affidato la panchina ad un nuovo allenatore (sebbene il presidente biancoceleste abbia provato il dribbling: "Vedremo cosa succederà"), Claudio Lotito manda una frecciata al suo ex tecnico: "Per me un contratto è una stretta di mano per altri... Verba volant, scripta manent". Pur non nominandolo, è chiaro il riferimento a Simone Inzaghi con cui sembrava fatta per il rinnovo prima del dietrofront dell'allenatore che ha poi scelto l'Inter.

Getty Images