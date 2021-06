Lazio, fatta per Sarri: c'è la firma, in serata l'annuncio

FUMATA BIANCA

Intesa raggiunta per un biennale da 3 milioni a stagione più bonus

Dopo il lungo tira e molla è arrivata la fumata bianca tra la Lazio e Maurizio Sarri. Il tecnico ha firmato con il club biancoceleste un biennale con opzione per la stagione successiva da tre milioni all'anno più bonus. Per completare l'operazione ora manca soltanto l'annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare in serata. Sarri torna ad allenare dopo un anno di sosta in seguito all'esonero successivo allo scudetto conquistato con la Juve. Getty Images

Dopo cinque anni con Simone Inzaghi in panchina, dunque, in casa Lazio si cambia musica. E a guidare l'orchestra biancoceleste sarà Maurizio Sarri. Per arrivare a un'intesa tra il tecnico e Lotito c'è voluto del tempo e ogni dettaglio è stato vagliato con grande attenzione. Sia sotto il profilo tecnico, con garanzie sull'arrivo di alcuni rinforzi, sia economico. Alla Lazio Sarri guadagnerà intorno ai tre milioni a stagione, ma al raggiungimento di determinati obiettivi lo stipendio potrebbe lievitare intorno ai quattro milioni.