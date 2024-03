Lazio, pugno duro del club: ritiro punitivo a Formello

CRISI BIANCOCELESTE

Decisione presa nella notte dalla società dopo la sconfitta con l'Udinese. Nessuna lesione per Provedel: out tre settimane

© instagram 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In casa Lazio la sconfitta contro l'Udinese ha lasciato il segno. Non solo perché è la quarta consecutiva tra campionato e Champions (con tanto di eliminazione col Bayern), ma perché ha aperto ufficialmente la crisi biancoceleste complicando in maniera importante la corsa per centrare un posto in Europa nella prossima stagione. Un momento complicatissimo per gli uomini di Maurizio Sarri, che ora dovrà anche fare i conti con una dura presa di posizione della società. Dopo il ko con i friulani, il presidente Claudio Lotito e il ds Fabiani hanno deciso infatti per la squadra un ritiro punitivo a Formello.

L'intenzione della dirigenza biancoceleste è quello di mandare da una parte un segnale forte e chiaro ai calciatori e dall'altra di provare a compattare l'ambiente in questo finale di stagione tenendo tutti concentrati solo sul lavoro sul campo e sull'obiettivo Europa. Stando a Lalaziosiamonoi, il ritiro dovrebbe durare fino alla sfida contro il Frosinone di sabato, ma la situazione è in divenire e non si possono escludere cambi di programmi nei prossimi giorni. L'unica cosa certa è che le quattro sconfitte di fila hanno fatto accendere un campanello d'allarme a Formello e che Lotito chiede una svolta in tempi brevi per riprendere la corsa verso i piani alti della classifica.

Obiettivo complicato viste le ultime uscite della banda di Sarri, ma comunque ancora alla portata. A patto che i biancelesti tornino a esprimersi rapidamente al top, aumentando il rendimento di alcuni giocatori chiave e lasciando in disparte polemiche e musi lunghi per scelte tecniche e sostituzioni.

Tutto senza poter contare su Provedel per almeno tre settimane. Nel finale della gara contro l'Udinese, il portiere si è infortunato alla caviglia sinistra ed è stato costretto al cambio. Sottoposto subito a ulteriori accertamenti, l'estremo difensore biancoceleste non avrebbe subito lesioni ai legamenti ma soltanto una forte distorsione. Stando a quanto si apprende, dovrebbe rientrare dopo la sosta. Al suo posto tra i pali ci sarà Mandas.