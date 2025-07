Lazio, rinviata a fine ritiro la presentazione di Maurizio Sarri

La presentazione di Maurizio Sarri non andrà in scena domani. Ieri sera tramite un comunicato ufficiale la Lazio aveva dato appuntamento per giovedì alle ore 18 con un evento televisivo dove non era prevista la presenza né di pubblico, né tantomeno della stampa: “La S.S. Lazio comunica che giovedì 10 luglio 2025, alle ore 18:00, si terrà la presentazione ufficiale del tecnico Maurizio Sarri, in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva. L’evento si svolgerà presso gli studi televisivi del Training Center S.S. Lazio e sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma ufficiale sul sito www.sslazio.it e sulla frequenza radiofonica di Lazio Style Radio 89.3 FM. L’evento non sarà aperto al pubblico né alla stampa in presenza. Modalità per tutti i media: è possibile inviare una domanda per testata, indicando nome e cognome del giornalista”.