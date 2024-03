Serie A, Lazio-Udinese 1-2: altro ko all'Olimpico per i biancocelesti

LAZIO-UDINESE 1-2

Decidono i gol di Lucca e Zarraga, inutile il momentaneo pareggio con l'autorete di Giannetti

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Terza sconfitta di fila all'Olimpico per la Lazio, che perde 2-1 contro l'Udinese. Succede tutto a inizio ripresa: friulani avanti con Lucca che al 47' corregge il tiro di Kamara, ma due minuti dopo Zaccagni provoca l'autorete di Giannetti. Al 51', tuttavia, Zarraga raccoglie al limite dell'area da Thauvin e centra l'angolino battendo Provedel. Biancocelesti a -8 dal quinto posto, successo fondamentale in ottica salvezza per Cioffi.

LA PARTITA

Continua la crisi della Lazio, battuta 2-1 dall'Udinese e fischiata dal pubblico biancoceleste. Sul non perfetto manto erboso dell'Olimpico, reduce dal successo dell'Italrugby sulla Scozia nel Sei Nazioni, i giocatori tecnici fanno fatica e il primo esempio è l'uscita sbagliata dei friulani che porta Zaccagni a recuperare palla e a calciare col destro, centrando però il palo già al 4'. Dopo 6 minuti, Luis Alberto sfiora lo specchio con un destro dal limite, mentre a metà primo tempo Immobile e Zaccagni sparano alto cestinando due giocate di Felipe Anderson. Prima dell'intervallo si vedono anche i bianconeri, con Lovric al volo che colpisce centralmente e viene fermato da Provedel, bravo poi anche su Giannetti.

Dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti, la partita si infiamma nella ripresa: dopo due minuti, Lucca corregge in porta il tiro di Kamara e firma l'1-0 per i friulani, ma passano due minuti e Giannetti trova uno sfortunato autogol deviando il cross di Zaccagni. Arriva tuttavia un'altra rete ravvicinata: Thauvin serve dal limite Zarraga che mette la palla all'angolino per il 2-1 degli ospiti. Martusciello, su indicazione di Sarri squalificato, inserisce Castellanos e Kamada per Immobile e Cataldi, poi tocca a Pedro. Inutile, però, il forcing finale: quarto ko di fila per la Lazio se si considerano campionato e Champions, il terzo consecutivo in Serie A all'Olimpico. Vittoria dal peso specifico clamoroso per l'Udinese, ad ora tredicesima a quota 27 e a +3 sulla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Luis Alberto 6 - Parte ed è il più ispirato dei suoi, ma cala alla distanza.

Immobile 5,5 - Due errori in area che non rendono giustizia al curriculum della Scarpa d'Oro.

Perez 5,5 - Bene nel primo tempo, ingenuo nel finale: lascia in dieci nel finale i suoi.

Lucca 7 - Trova il primo gol del suo 2024 ed è fondamentale per lui e per i suoi.

Zarraga 7 - Al posto giusto al momento giusto: destro precisissimo che può valere una stagione.

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 1-2

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5 (54' st Mandas sv); Lazzari 5,5, Gila 6, Romagnoli 5,5, Hysaj 5,5; Vecino 6, Cataldi 5,5 (15' st Kamada 5,5), Luis Alberto 6 (36' st Pedro 6); F. Anderson 6,5 (1' st Isaksen 5,5), Immobile 5,5 (15' st Castellanos 5,5), Zaccagni 6,5.

A disp.: Sepe, Casale, Ruggeri, A. Anderson. All.: Sarri 5 (in panchina Martusciello)

Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Ferreira 5,5 (31' st Bijol 6), Giannetti 5, Perez 5,5; Pereyra 6, Lovric 6, Zarraga 7, Payero 6,5 (29' st Samardzic 6), Kamara 6,5 (29' st Zemura 6); Thauvin 6,5 (46' st Davis sv), Lucca 7.

A disp.: Silvestri, Padelli, Tikvic, Ehizibue, Kabasele, Kristensen, Success, Brenner. All.: Cioffi 7

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 2' st Lucca (U), 4' st aut. Giannetti (L), 6' st Zarraga (U)

Ammoniti: F. Anderson (L), Perez (U), Romagnoli (L), Okoye (U), Bijol (U), Lucca (U), Samardzic (U), Vecino (L)

Espulsi: al 49' st Perez (U) per somma di ammonizioni



LE STATISTICHE

• La Lazio ha perso tutte le ultime tre partite giocate in Serie A (vs Fiorentina, Milan e Udinese) e non faceva registrare tre ko consecutivi nel massimo campionato dal luglio 2020 (vs Milan, Lecce e Sassuolo) con Simone Inzaghi in panchina.

• L’Udinese ha vinto due delle ultime tre partite giocate (1P) in trasferta in Serie A (vs Juventus e Lazio), lo stesso numero di successi esterni fatti registrare nelle precedenti 20 partite nel massimo campionato (7N, 11P).

• Quello contro la Lazio è il primo gol segnato da Lorenzo Lucca, in Serie A, da inizio 2024 (su sette complessivi nel campionato in corso).

• La Lazio è la squadra (alla pari con l'Empoli) che in questa Serie A ha beneficiato di più autogol a favore (tre, compreso quello odierno di Giannetti).

• Le prime tre reti di questa partita sono arrivate in meno di quattro minuti di gioco: sono passati esattamente 3'59'' tra il gol di Lorenzo Lucca e quello di Oier Zarraga (in mezzo l'autorete di Lautaro Giannetti).

• Entrambi i gol di Oier Zarraga in Serie A sono arrivati in trasferta e nel secondo tempo: il primo al minuto 81' contro il Torino il 12 dicembre scorso, il secondo al 51' del match odierno contro la Lazio.

• Hassane Kamara ha preso parte a un gol nelle ultime due partite giocate in Serie A (un gol e un assist), dopo le zero partecipazioni complessive fatte registrare nelle precedenti 23 gare nel massimo campionato.

• Quello centrato da Mattia Zaccagni è il 12° legno colpito dalla Lazio nel campionato in corso, dove solo Fiorentina (17), Genoa e Inter (entrambe a 14) ne hanno colti di più.

• La Lazio ha tentato nove conclusioni, senza mai centrare lo specchio della porta dell’Udinese, nel corso del primo tempo. In questa Serie A nessuna squadra ha tentato più tiri in una prima frazione, senza mai inquadrare la porta avversaria (nove anche la Juventus nella gara di andata contro il Sassuolo).

• Jaka Bijol torna in campo in Serie A dopo esattamente 106 giorni: non giocava dal 26 novembre 2023, sempre all’Olimpico (Roma-Udinese 3-1).

• Quello di Nehuén Pérez è il quinto cartellino rosso ricevuto in questa Serie A dall’Udinese (a cinque anche Hellas Verona e Lazio), nel campionato in corso solo il Milan ne conta di più (sei).