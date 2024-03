Champions League: Bayern-Lazio 3-0, biancocelesti eliminati agli ottavi

BAYERN-LAZIO 3-0

Una doppietta di Kane e il gol di Muller ribaltano lo 0-1 dell'Olimpico. Immobile spreca una ghiotta chance sullo 0-0

Nel ritorno degli ottavi di Champions League, la Lazio perde 3-0 con il Bayern Monaco, non riesce a difendere l'1-0 dell'andata e dice addio alla competizione. Fatali per i biancocelesti gli ultimi minuti del primo tempo, dopo che Immobile si era divorato un gol di testa tutto solo: al 39' Kane di testa corregge in gol un tiro sbagliato di Guerreiro, nel recupero (47') Muller sempre di testa intercetta un bel tiro di De Ligt e batte ancora Provedel. Al 66' chiude i conti ancora Kane, dopo che Provedel aveva ribattuto un sinistro a giro di Sané. Al 71' il palo nega la doppietta a Muller.

LA PARTITA

Il sogno di approdare per la seconda volta nella storia ai quarti di Champions League si infrange in una fredda notte di marzo a Monaco di Baviera, davanti a un Bayern che ci mette una mezzoretta per carburare e una volta in vantaggio aumenta i giri del motore e completa la rimonta dopo la partitaccia dell'Olimpico. La Lazio non tira mai nello specchio della porta, ma può recriminare per il gol sbagliato di Immobile ancora sullo 0-0. Una sorta di sliding doors, perché poco dopo i bavaresi vanno a segno con Kane e ribaltano tutto nel recupero del primo tempo. Il tris di Kane poco dopo l'ora di gioco manda i titoli di coda: passa la squadra più forte, ma la Lazio tra andata e ritorno non ha sfigurato.

Sarri fa un solo cambio rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Milan: al centro dell'attacco c'è Immobile per Castellanos. Confermati Marusic, Pellegrinie Guendouzi, espulsi contro i rossoneri e assenti la prossima giornata di campionato. È lunga la lista degli infortunati per Tuchel, che recupera Sané e Gnabary, quest'ultimo solo per la panchina. In difesa al posto dello squalificato Upamecano c'è Dier al fianco di De Ligt, mentre in attacco Muller vince il ballottaggio con Tel. La Lazio parte senza timori reverenziali, con un Felipe Anderson che sembra ispirato dopo la serata no contro il Milan. Il primo tiro è firmato Guendouzi che dal limite non inquadra la porta (5'). Il pericolo scampato sveglia il Bayern che comincia a macinare gioco, costrigendo i biancocelesti ad abbassare il baricentro e alzare il muro davanti a Provedel. E' un mattone importante è rappresentato da Gila, che mura due volte Musiala e devia quel tanto che basta il tiro di Kane. Provedel, invece, ci mette del suo al 14' quando respinge la conclusione di Musiala. Sarri sbraita in panchina perché vuole che i suoi ragazzi alzino il baricentro per non farsi schiacciare e, dopo una ventina di minuti di monologo dei tedeschi, al 37' Immoobile si divora il gol del vantaggio: De Ligt devia di testa il cross di Zaccagni proprio sulla testa del capitano della Lazio che tutto solo di testa in tuffo conclude fuori. Occasione colossale per la Lazio, che paga subito dazio al 39': torre di Muller per Guerreiro che colpisce male, ma la conclusione sbagliata diventa un assist per Kane che di testa batte Provedel che non riesce a trattenere. La Lazio barcolla e per poco il Bayern non raddoppio un minuto dopo, quando Sané pesca Musiala in area, il 21enne di Stoccarda apre troppo il sinistro e non trova lo specchio. L'appuntamento con il raddoppio, però, è solo rimandato e arriva nel momento peggiore per i ragazzi di Sarri, in pieno recupero: sul tabellino ci finisce l'intramontabile Muller, ma gran parte del merito va a De Ligt, il cui destro secco è deviato di testa da pochi passi dal compagno.

A questo punto serve un'autentica impresa alla Lazio per il passaggio del turno, ma in campo c'è solo il Bayern Monaco che al 66' cala il tris e manda i titoli di coda: Provedel respinge sui piedi di Kane un sinistro insidioso di Sané e per l'inglese è un gioco da ragazzi fare centro. Sarri si gioca le carte Castellanos, Isaksen e Cataladi, ma i jolly stasera non sono presenti nel mazzo. Così sono i padroni di casa a sfiorare il poker, ma il palo nega la doppietta a Muller. Sané sfiora il palo, poi ci prova Luis Alberto ma una deviazione salva Neuer. Alla fine ai quarti ci va la squadra migliore, ma la Lazio ha qualche rimpianto per come ha gestito il match d'andata, quando in 11 contro 10 si è accontentata dell'1-0 invece che cercare il secondo con maggiore insistenza.

Champions, Lazio eliminata agli ottavi































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE PAGELLE

Kane 7,5 - Non aveva mai segnato in Champions nella fase a eliminazione diretta e putroppo per la Lazio si sblocca proprio oggi. In area di rigore è letale, prima correggendo di testa un tiro sbagliato di Guerreiro e poi facendosi trovare pronto dopo la respinta di Provedel su Sané.

Muller 7 - A 34 anni è il trascinatore per personalità e carisma della squadra, ma sa sempre segnare. Bravo a metterci la testa sul tiro di De Ligt che impedisce a Provel la parata.

Musiala 7 - L'Europa è tutta ai piedi di Jude Bellingham, ma anche il 21enne tedesco non è affatto male. Tanta qualità al servizio della squadra, una spina nel fianco. Gli manca solo il gol.

Gila 6 - Lotta come un leone e nella prima mezzora quando c'è partita evita tre gol, murando qualsiasi tiro. Alla fine soffoca anche lui sotto la pressione bavarese.

Felipe Anderson 5 - Parte bene e nei primi 5' appare persino ispirato. È solo una mera illusione, però, e con il passare dei minuti torna il giocatore anonimo e senza spunti visto contro il Milan.

Immobile 4,5 - Che sarebbe stata una serata complicata era prevedibile anche prima di scendere in campo. Il capitano, però, ha sulla testa l'occasione più ghiotta e la spreca malamente. Un errore gravissimo perché arriva ancora sullo 0-0 e dopo 2' il Bayern sblocca il match.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO-LAZIO 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 6, De Ligt 6,5, Dier 6, Guerreiro 6,5 (33' st Davies SV); Goretzka 6,5, Pavlovic 7; Sané 6,5 (44' st Laimer sv), Muller 7 (33' st Tel sv), Musiala 7 (46' st Gnabry sv); Kane 7,5. A disp.: Peretz, Ulreich, Kim, Choupo-Moting, Zaragoza. All.: Tuchel 7

Lazio (4-3-3): Provedel 5,5; Marusic 5, Gila 6, Romagnoli 5, Pellegrini 5; Guendouzi 5,5, Vecino 5 (16' st Cataldi 5,5), Luis Alberto 5,5 (35' st Kamada sv); Felipe Anderson 5 (30' st Pedro 5,5), Immobile 4,5 (16' st Castellanos 5), Zaccagni 5 (16' st Isaksen 5). A disp.: Magro, Renzetti, Sepe, Casale, Hysaj, Ruggeri, Napolitano. All.: Sarri 5

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 39' e 21' st Kane (B), 47' pt Muller (B)

Ammoniti: Romagnoli (L), Cataldi (L), Pellegrini (L)

Espulsi: -

Note: -