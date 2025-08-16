Logo SportMediaset
Coppa Italia: Palermo corsaro a Cremona, rosanero passano il turno

16 Ago 2025 - 23:38

Il Palermo di Filippo Inzaghi compie l'impresa fuoricasa e batte la Cremonese in Coppa Italia allo allo "Zini", guadagnando così il pass per il turno successivo. La partita era terminata sullo 0-0: determinante quindi una parata del portiere Bardi che ha neutralizzato l'ultimo rigore del grigiorosso Johnsen. Dal dischetto per i rosanero sono andati a segno Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni. Per la Cremonese in gol Bondo, Vazquez, Mussolini e Terracciano prima della parata di Bardi sul tiro di Johnsen. 

