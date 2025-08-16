Atalanta, Juric: "Competitivi fino a un certo punto"

Juric vede la necessità di rinforzi anche sui lati: "Sui quinti abbiamo perso Ruggeri e Cuadrado, secondo me mancano due giocatori. Bernasconi ci può stare, in fase difensiva fa bene ed è un ragazzo di prospettiva". In avanti, buone indicazioni e anche un po' di paura: "Stiamo forzando la preparazione, Scamacca dopo due infortuni gravi in un anno ha grandissima voglia di esserci e non sta sempre benissimo, va recuperato il prima possibile - prosegue l'allenatore croato - De Ketelaere ha avuto un problema alla spalla, anni fa gli è uscita, ha sentito clac-clac ma gli è rientrata, s'è un po' spaventato ma sembra stia bene. Samardzic negli spazi stretti si trova bene e ha volontà di emergere, è un ragazzo fantastico". (ANSA).