Calcio

Atalanta, Juric: "Competitivi fino a un certo punto"

16 Ago 2025 - 23:42

"Siamo competitivi fino a un certo punto. Ci manca ancora un po' di sostanza, di riempire bene la rosa per competere veramente. Nel nostro miglior momento abbiamo preso i due gol". Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, dopo la sconfitta per 2-1 con la Juventus nel Trofeo Bortolotti a Bergamo spera negli ultimi innesti di calciomercato. "Fino allo svantaggio abbiamo messo sotto pressione la Juventus, in attacco ho la sensazione che si possa crescere al netto dei rinforzi che servono - osserva il tecnico dei bergamaschi - Facciamo le cose giuste ma si può fare ancora meglio in certe situazioni, c'è da migliorare anche sui calci piazzati, da essere più risolutivi come nei primi 25 minuti della ripresa in cui non abbiamo concretizzato il nostro dominio. Abbiamo preso un gol troppo banale, da analizzare, non era un'azione fluida ma un cross su cui difendere meglio".

Juric vede la necessità di rinforzi anche sui lati: "Sui quinti abbiamo perso Ruggeri e Cuadrado, secondo me mancano due giocatori. Bernasconi ci può stare, in fase difensiva fa bene ed è un ragazzo di prospettiva". In avanti, buone indicazioni e anche un po' di paura: "Stiamo forzando la preparazione, Scamacca dopo due infortuni gravi in un anno ha grandissima voglia di esserci e non sta sempre benissimo, va recuperato il prima possibile - prosegue l'allenatore croato - De Ketelaere ha avuto un problema alla spalla, anni fa gli è uscita, ha sentito clac-clac ma gli è rientrata, s'è un po' spaventato ma sembra stia bene. Samardzic negli spazi stretti si trova bene e ha volontà di emergere, è un ragazzo fantastico". (ANSA).

