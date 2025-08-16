Conference League, Fiorentina: andata e ritorno dei playoff alle ore 20

La Fiorentina prosegue la preparazione in vista del debutto ufficiale nella nuova stagione che avverrà giovedì prossimo, per l'andata dei playoff di Conference League contro gli ucraini del Polissya. La gara si disputerà alle ore 20 nello stadio Tartan di Presov in Slovacchia, a dirigerà sarà l'abitro l'azero Aghayev, secondo quanto ha reso noto la Uefa. La partita ritorno sarà in programma il 28 agosto, con lo stesso orario di inizio: per i lavori di ristrutturazione in corso allo stadio Franchi di Firenze il club viola ha chiesto ospitalità al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sul fronte mercato, davanti alle voci di un contatto dell'Atalanta con gli agenti di Robin Gosens proponendo un'offerta di 12 milioni di euro, la Fiorentina non intende prendere in considerazione una cessione dell'esterno tedesco considerandolo uno dei punti fermi della squadra.