Lazio, altro infortunio per Patric: lesione alla coscia, un mese di stop

A confermare le sensazioni di venerdì sono stati gli esami strumentali svolti ieri a Villa Mafalda, che hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del quadricipite della coscia. Patric rischia dunque un mese di stop e molto probabilmente sarà costretto a saltare le prime due giornate di campionato. Il suo infortunio blocca l'uscita di Samuel Gigot, per la quale Sarri avrebbe già dato il proprio via libera. Il solo Provstgaard come rimpiazzo per i due centrali titolari non può bastare, motivo per il quale Gigot, al momento, dovrebbe restare in biancoceleste.