Lazio, Lotito risponde a Sarri: "Fatto un grande mercato, non c'è gap con le big"

In casa Lazio continuano a far discutere le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta con il Milan. Il tecnico biancoceleste, oltre a sparare a zero su Serie A, Uefa e Fifa per il calendario, si è lasciato scappare qualche critica al mercato e proprio in merito a questa questione è arrivata la risposta del presidente Claudio Lotito: "Abbiamo centrato un grande mercato - le sue parole riportate da Il Messaggero -. In tutti i club del mondo gli acquisti vengono decisi dai dirigenti e oltretutto il mercato non c'entra nulla con quello che sta succedendo".