Serie A, Milan-Lazio 2-0: Pulisic e Okafor mantengono il Milan in testa

MILAN-LAZIO 2-0

Dopo un primo tempo equilibrato e il ko di Loftus-Cheek, sono i rossoneri ad effettuare lo scatto decisivo a San Siro: l'ex Chelsea e lo svizzero firmano un successo che manda Pioli a quota 18

MIlan-Lazio: le foto del match







































1 di 21 © IPP SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © IPP

© IPP

© IPP

© IPP

© IPP

© IPP

© IPP

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Secondo successo in tre big match giocati per il Milan, che da stasera potrà dire di aver battuto entrambe le romane. L'equilibrio contro la Lazio dura un tempo, poi si accende Rafa Leao, che serve gli assist per le reti di Pulisic (60') e Okafor (88'). Sarri si vede annullare la rete di Pedro nel recupero ed esce sconfitto da San Siro con un pesante 2-0. Pioli resta in testa con 18 punti, ma perde Loftus-Cheek per un problema muscolare.

LA PARTITA

Prosegue la marcia del Milan, che mantiene la vetta della Serie A facendo due su due contro le romane: la Lazio cade a San Siro con un perentorio 2-0, nato dalle sfuriate offensive di Leao. La prima sorpresa è nelle formazioni ufficiali, con Immobile in panchina per un fastidio muscolare e la titolarità per Castellanos. L'equilibrio dei primi minuti viene spezzato dagli iniziali assalti biancocelesti, con l'esterno della rete colpito da Felipe Anderson e la chance per Zaccagni. Pioli perde Loftus-Cheek, sostituito da Musah per un problema muscolare, e il Milan viene scosso da Leao: il portoghese accelera e il suo tiro viene deviato in corner da Provedel. L'intensità e i ritmi sono alti a San Siro, col finale migliore del Milan: Giroud impegna Provedel, poi Reijnders manca il tiro e colpisce il palo col rimbalzo. Si va al riposo sullo 0-0 e nella ripresa partono forte i rossoneri, che finalizzano al 60': Leao ispira per Pulisic, che si inserisce in area e batte Provedel. Sarri stravolge la Lazio coi cambi, giocandosi anche Immobile, mentre San Siro riserva una standing ovation all'uscita di Yacine Adli. Le occasioni migliori sono però del MIlan, con Provedel decisivo su Musah e Pulisic. Colpisce a rete anche Reijnders, senza trovare la porta, e dopo una chance per Isaksen il Milan raddoppia: la rete del 2-0 nasce da una grande accelerazione di Leao, che beffa Casale e imbecca per Okafor, bravo a ripetersi dopo Cagliari. Pedro si vede annullare il gol della consolazione e la Lazio va ko, fermandosi a sette punti. Il Milan, invece, prosegue in vetta a quota 18 e aspetta il risultato dell'Inter per capire se (da stasera) guiderà in solitaria o meno.

LE PAGELLE DI MILAN-LAZIO

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria (25' st Florenzi), Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (28' Musah), Adli (25' st Pobega), Reijnders; Pulisic (38' st Chukwueze), Giroud (25' st Okafor), Leao. All. Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Jovic, Romero, Thiaw, Pellegrino, Bartesaghi.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (23' st Kamada), Rovella (23' st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (29' st Pedro), Castellanos (29' st Immobile), Zaccagni (37' st Isaksen). All. Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Lazzari, Cataldi, Gila.

Arbitro: Massa

Marcatori: 15' st Pulisic (M), 43' st Okafor (M).

Ammoniti: Marusic (L), Romagnoli (L), Leao (M), Theo Hernandez (M), Maignan (M).

LE STATISTICHE DI MILAN-LAZIO

Il Milan ha vinto sei delle prime sette partite di una stagione di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo esserci riuscito nel 2003/04 e nel 2021/22.

La Lazio ha ottenuto meno di nove punti dopo le prime sette gare di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2007/08 (sette, come nel torneo in corso).

Christian Pulisic ha eguagliato Michael Bradley (tre) come secondo miglior marcatore statunitense in Serie A, al primo posto Weston McKennie (nove).

Rafael Leão ha preso parte ad almeno una rete in cinque presenze casalinghe di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei.

Rafael Leão ha servito due assist nello stesso incontro di Serie A per la quinta volta in carriera, la prima dal 22 maggio 2022, contro il Sassuolo.

Il Milan ha eguagliato la sua più lunga serie di successi interni consecutivi in campionato con Stefano Pioli in pancina: sei, come tra aprile e settembre 2022.

Il Milan ha vinto due gare consecutive senza subire gol contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2003/04, con Carlo Ancelotti in panchina.

Noah Okafor è andato a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da novembre 2022, in Austria con il Salisburgo.

Pedro ha giocato la sua 100ª partita in Serie A.

Alessio Romagnoli e Matías Vecino hanno giocato la loro 50ª gara in tutte le competizioni con la Lazio.

Valentín Castellanos ha giocato una partita da titolare in campionato per la prima volta dal 4 giugno scorso, contro l'Osasuna con il Girona in Liga.