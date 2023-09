Lazio, Sarri: "Incaz...con A, Uefa e Fifa per il calendario folle. Ragazzi mandati al macello"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il ko contro il Milan: "Non siamo una grande squadra. E sul mercato..."

"Sono ferocemente incazzato con la lega di Serie A, Uefa e Fifa e tutta la banda per questo calendario folle". Dopo la sconfitta contro il Milan, Maurizio Sarri sbotta. "Stanno mandando i ragazzi al macello senza che nessuno intervenga - ha proseguito il tecnico della Lazio - ma non ho sentito un comunicato dell'Associazione calciatori. Il calcio purtroppo ormai è questo: prendi i soldi e scappa. E soldi ce ne sono sempre meno".

"Noi non siamo una grande squadra, non possiamo considerarci una grande. E non lo non eravamo neanche lo scorso anno. Abbiamo perso per due sgasate, non abbiamo la cilindrata di un giocatore che va a 35 all'ora, noi andiamo più piano - ha proseguito in conferenza stampa - Se ho avvallato il mercato? I giocatori che ho indicato io non sono arrivati, ma nel 95% dei casi per un allenatore è così. Siamo partiti da a, ma poi ho dovuto scegliere tra x e y".

"Abbiamo giocato un primo tempo notevole dove abbiamo creato tante situazioni in parità o superiorità numerica che alla fine non abbiamo tramutato in occasioni clamorose. Abbiamo sofferto nel primo quarto d'ora del secondo tempo e tra i due gol abbiamo giocato bene. E' stata una prestazione di buon livello, poi la partita la perdi su un paio di accelerazioni. Dispiace però la strada ripresa mi sembra quella giusta". Maurizio Sarri legge così la sconfitta ai microfoni di Dazn.

"Castellanos? Ha fatto un buon primo tempo, come il resto della squadra, è andato un pochino in difficoltà nella ripresa, per essere la prima da titolare ha fatto una buona partita - ha proseguito Sarri a Dazn - Il centrocampo? Nel primo tempo mi ha soddisfatto, eravamo aggressivi con tanti palloni recuperati tramutati in azioni propositive. Rovella vertice basso con Kamada? In questa fase protrammo fare fatica, vediamo. Siamo abituati a un centrocampo offensivo, dobbiamo lavorare su questi giocatori. Rovella deve avere continuità, veniva da un infortunio. Giusto dargli partite, mi sta sorprendendo anche in fase difensiva”. Ora c'è la sfida di Champions con il Celtic: "Per noi la Champions è un lusso. Quando si gioca il campionato si pensa al campionato, ci si gioca la vita per conquistare di nuovo l'Europa. Poi mercoledì daremo tutto, perchè la Champions è un palcoscenico importante. Immobile penso ci sarà, oggi per il problema al flessore non se le sentiva di giocare dall'inizio ma poi dopo il riscaldamento stava meglio".