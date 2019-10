Lazio, Inzaghi bada al sodo: "Bravi e pazienti"

DAGLI SPOGLIATOI

Dopo la vittoria sul Rennes, Inzaghi bada al sodo. "Nel primo tempo avremmo dovuto fare meglio in costruzione - ha spiegato -. Nel secondo tempo siamo stati più bravi e pazienti, ottima vittoria nonostante il gol preso". "Lo spostamento di Acerbi e gli ingressi di Milinkovic e Luis Alberto ci hanno fatto giocare meglio - ha aggiunto -. Era importante vincere, ora tutto è possibile e ci aspetta un importante doppio confronto col Celtic".

"Loro ci aspettavano dietro ma potevamo fare meglio ed essere più bravi a piazzare le mezzeali dietro le loro linee - ha continuato il tecnico biancoceleste analizzando la gara -. Dobbiamo avere le nostre caratteristiche a prescindere da chi gioca". "Le partite dobbiamo sempre sudarle ed oggi abbiamo provato delle cose. Nel primo tempo non riuscivamo a trovare i nostri attaccanti, nel secondo siamo riusciti a farlo e segnare - ha proseguito -. Dovremo analizzare il gol preso".

Poi sui cambi: "Abbiamo una fisionomia, loro sono importanti e devono aiutarci. Cataldi l’ho tolto perché era ammonito e Berisha perché serviva fisicità, però hanno dato il loro e danno sempre tutto". "Milinkovic è uno dei nostri giocatori migliori, ha fatto un ritiro straordinario ma lo stop lo ha rallentato - ha aggiunto -. Sta tornando a pieno regime e mi soddisfa a pieno come tutti gli altri. Per quello prodotto abbiamo una carenza di punti, dobbiamo alzare l’asticella". Infine una battuta sul turnover: "Abbiamo avuto sette partite in sette giorni, era necessario ruotare. Ho la fortuna di avere una rosa che mi segue ed i nuovi li stiamo inserendo. La crescita deve passare per forza dalle partite".

Vedi anche lazio Europa League, Lazio-Rennes 2-1: Inzaghi interrompe il digiuno in Coppa