Lazio, Inzaghi: "Contro il Napoli decideranno gli episodi, vogliamo passare il turno"

COPPA ITALIA

"Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per offrire una grande prestazione e passare il turno". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenta così la sfida nei quarti di Coppa Italia.

"Mi aspetto una gara intensa che sarà decisa da episodi, dovremo farli girare dalla parte nostra - ha detto ai microfoni di Lazio Style Channel - Sfideremo una squadra forte. Devo valutare al meglio il recupero dei miei ragazzi perché siamo reduci da una partita importante e dispendiosa. Per il match di domani convocherò l’intera rosa tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto. In questa settimana sfideremo il Napoli e la Roma: ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia".