Mondiali 2026, il ct dell'Iraq chiede il rinvio dei playoff: il motivo

09 Mar 2026 - 16:03

Il ct dell'Iraq, l'australiano Graham Arnold, ha rivolto un appello alla Fifa affinché rinvii i playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali che la nazionale del Golfo dovrà affrontare alla fine del mese. L'Iraq, infatti, andrebbe incontro a problemi logistici, dovendo affrontare il 31 marzo in Messico una tra Suriname e Bolivia. Con lo spazio aereo iracheno chiuso fino al 1° aprile a causa dell'escalation del conflitto, la squadra di Arnold, composta principalmente da giocatori del campionato nazionale, non è in grado di radunarsi in vista della partenza. I giocatori, poi, non hanno ancora ottenuto i visti a causa della chiusura delle ambasciate straniere, mentre Arnold è bloccato negli Emirati Arabi Uniti a causa del conflitto.

"Aiutateci con questa partita, perché in questo momento stiamo lottando per far uscire i nostri giocatori dall'Iraq", ha detto Arnold all'Australian Associated Press. Arnold ha aggiunto che schierare una squadra composta solo da giocatori residenti all'estero non è un'opzione praticabile. "Non sarebbe la nostra squadra migliore e abbiamo bisogno della miglior rosa possibile per affrontare il match più importante degli ultimi 40 anni per il Paese". Arnold ha proposto un rinvio strategico del calendario dei playoff, suggerendo alla Fifa di consentire a Suriname e Bolivia di giocare la loro partita preliminare questo mese, ma di posticipare la finale dei playoff a una settimana prima dell'inizio della Coppa del Mondo. "A mio parere, se la Fifa dovesse rinviare la partita, ci darebbe il tempo di prepararci adeguatamente", ha sottolineato, "secondo me, dà anche più tempo alla Fifa per decidere cosa farà l'Iran.

Se l'Iran si ritira, andiamo ai Mondiali e questo dà agli Emirati Arabi Uniti, che abbiamo battuto nelle qualificazioni, la possibilità di prepararsi per la Bolivia o il Suriname. Il presidente della nostra federazione, Adnan Dirjal, sta lavorando 24 ore su 24 per pianificare e preparare il terreno per realizzare il sogno di tutti in Iraq, quindi abbiamo bisogno che questa decisione venga presa rapidamente".

