Simonelli: "Derby spettacolo bellissimo, al lavoro per tanti nuovi stadi"

09 Mar 2026 - 14:08

"Ieri il pubblico del Derby ha offerto uno spettacolo bellissimo, con oltre 75mila spettatori e record assoluto d'incasso. Vuol dire che c'è ancora grande attenzione per la nostra Serie A, con partite tutte aperte e molto bello. Questo è un bene per il nostro calcio". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli intervenuto a La Politica nel Pallone su GrParlamento. "E' quello che vogliamo vedere ogni domenica, stiamo lavorando anche per dotare le squadre di stadi più moderni che concorrerebbe a una maggiore presenza di spettatori. Ma la risposta del pubblico di ieri dimostra che, nonostante la carenza di strutture, il pubblico ha ancora voglia di vedere il nostro calcio", ha aggiunto. E parlando della questione stadi, Simonelli ha ricordato che "gli Europei del 2032 sono una grande occasione, ma mi auguro che per quella data ci siano tanti nuovi stadi e non solo per le 5 città che saranno scelte. Il nuovo commissario Sessa dovrebbe essere in grado di snellire tutte le procedure, per realizzare degli stadi che tutto il pubblico italiano merita", ha detto. 

