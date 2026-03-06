Anticipi e posticipi del weekend di Pasqua: Inter-Roma domenica sera, Napoli-Milan lunedì
Decise le date della 31a giornata. In Coppa Italia Inter-Como martedì 21 aprile, Atalanta -Lazio mercoledì 22
Il lungo weekend calcistico di Pasqua partirà sabato 4 aprile con quattro anticipi: Lecce Atalanta alle 15 (in caso di mancata qualificazione dei bergamaschi ai quarti di finale di Champions, la partita si disputerà lunedì 6 aprile alle 15.00, mentre Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno), Sassuolo Cagliari alla 15, Verona Fiorentina alle 18 e Lazio Parma alle 20,45.
Domenica 5, il giorno di Pasqua, si giocheranno Cremonese Bologna alle 15, Pisa - Torino alle 18 e Inter-Roma alle 20,45. Lunedì 6, invece, andranno in scena Udinese Como alle 15 (sempre condizionata al passaggio del turno dell'Atalanta in Europa), Juventus Genoa alle 18 e Napoli - Milan alle 20,45.
Per quanto riguarda la Coppa Italia, le semifinali di ritorno si giocheranno il 21 e il 22 aprile: Inter-Como martedì alle 21, Atalanta-Lazio mercoledì alla stessa ora. Entrambe in diretta e in esclusiva sui canali Mediaset.