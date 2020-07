Lazio, Immobile non molla e carica la squadra: "Orgoglioso di voi, a testa altissima"

LAZIO

La sconfitta contro il Milan ha rallentato la corsa scudetto della Lazio e smorzato un po' i sogni di gloria della squadra di Inzaghi, ma Ciro Immobile non molla e sprona la squadra sui social in vista delle prossime sfide. "Sempre orgoglioso di voi. A testa altissima. Forza Lazio!", ha scritto sul suo profilo Instagram il bomber biancoceleste dopo la gara contro i rossoneri, match a cui l'attaccante non ha potuto prendere parte a causa di una squalifica. Un messaggio forte e chiaro per continuare a lottare e rimanere in scia alla Juve nella lotta per il titolo.

Vedi anche lazio Lazio, Inzaghi: "Siamo in difficoltà, ma non molliamo"

Orgoglio e voglia di ripartire. A Immobile bastano poche parole per buttarsi il ko col Milan alle spalle e rivolgere lo sguardo al futuro. Classifica alla mano, al momento la Juve è a +7, ma i bianconeri nei prossimi sette giorni dovranno vedersela con Milan e Atalanta e nulla è ancora deciso per lo scudetto. Anzi. A patto che la Lazio non sbagli più ovviamente. E che Immobile riprenda a segnare a raffica come ha fatto finora. Dopo il tonfo dell'Olimpico la Lazio si prepara a riprendere la rincorsa alla capolista.