Lazio, Inzaghi: "Siamo in difficoltà, ma non molliamo"

QUI LAZIO

La brutta sconfitta in casa contro il Milan ha spento i sogni scudetto della Lazio: "Questa sconfitta pesa in classifica, ma avevamo difficoltà oggettive e non siamo stati fortunati negli episodi chiave - ha commentato Simone Inzaghi -. Abbiamo preso gol su deviazione e rigore, poi quando abbiamo provato a riaprirla abbiamo preso il terzo gol. E' una sconfitta pesante, ma non molleremo niente e proveremo a recuperare gli infortunati. Giocare quattro partite in due settimane è difficile".

La delusione è presente, ma il percorso della Lazio resta ottimo: "Dobbiamo continuare a fare il nostro campionato. Perderemo Correa e proveremo a cambiare qualche uomo, ma non molleremo di un centimetro". L'episodio da sliding doors e il passaggio tardato di Luis Alberto che ha mandato in fuorigioco Lazzari sul gol annullato poco prima dello 0-3 di Rebic: "La stanchezza si faceva sentire. Anche Correa sinceramente se avessi potuto non l'avrei fatto giocare, come Leiva che si è allenato solo 25 minuti dopo 15 giorni di stop. Anche Adekanye non stava bene. Insomma, abbiamo tanti problemi e mi dispiace non poter avere delle rotazioni viste le tante partite. Siamo obiettivamente in difficoltà, ma sono convinto che se il gol di Lazzari fosse stato buono avremmo lottato di più, invece poi Rebic l'ha chiusa".

La coppia Luis Alberto-Correa non ha funzionato: "Eravamo un po' in difficoltà, giocare senza Caicedo e Immobile non l'avevamo mai fatto. Se Adekanye fosse stato bene probabilmente l'avrei messo dall'inizio. Giocare senza una punta contro una squadra fisica come il Milan è stato un problema".