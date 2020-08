Lazio, Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2020

RE DEI BOMBER

Ora è ufficiale: Ciro Immobile ha vinto l'edizione 2020 della Scarpa d'Oro. L'ultimo avversario rimastogli era Cristiano Ronaldo, a cui comunque sarebbe servito un poker contro la Roma per agganciarlo, ma la non convocazione del portoghese per l'ultimo match di Serie A ha decretato il trionfo dell'attaccante biancoceleste. Con 35 gol realizzati (finora) e 70 punti totali è lui il re dei bomber in questa stagione. Il titolo torna in Italia dopo ben 13 anni e resta nella capitale: l'ultimo a vincerlo fu infatti Francesco Totti nella stagione 2006/07.

Da allora è stato un dominio incontrastato della Liga e, naturalmente, del duo Messi-CR7: nel 2008 la vinse il portoghese con la maglia del Manchester, poi, dal 2009 al 2019, solo trionfi spagnoli. Ben 6 vittorie per la Pulce e 3 per Cristiano (di cui una in condivisione con Suarez al Liverpool). Alle quali vanno aggiunte quella di Forlan con la maglia dell'Atletico (2009) e quella del Suarez blaugrana (2016).

Ora il prestigioso trofeo torna in Serie A, tra le mani di un calciatore azzurro. Solo Luca Toni, oltre al già citato Totti, era stato capace di portarlo a casa, nel 2006. Per Immobile naturalmente resta un altro obiettivo, tutt'altro che secondario: con due gol contro il Napoli salirebbe a quota 37 in Serie A, superando Gonzalo Higuain come miglior marcatore stagionale della storia del nostro campionato.

L'ALBO D'ORO DAL 1997

È solo dal 1997 che la classifica della Scarpa d'Oro viene realizzata ponderando il grado di competitività dei vari campionati europei. Ecco tutti i vincitori da allora:

1996/97: Ronaldo, Barcellona (34 gol)

1997/98: Nikos Mahclas, Vitesse (34 gol)

1998/99: Jardel, Porto (36 gol)

1999/00: Kevin Phillips, Sunderland (30 gol)

2000/01: Henrik Larsson, Celtic Glasgow (35 gol)

2001/02: Jardel, Porto (42 gol)

2002/03: Roy Makaay, Deportivo La Coruña (29 gol)

2003/04: Thierry Henry, Arsenal (30 gol)

2004/05: Thierry Henry, Arsenal e Diego Forlàn, Villareal (25 gol)

2005/06: Luca Toni, Fiorentina (31 gol)

2006/07: Francesco Totti, Roma (26 gol)

2007/08: Cristiano Ronaldo, Manchester United (31 gol)

2008/09: Diego Forlàn, Atletico Madrid (32 gol)

2009/10: Lionel Messi, Barcellona (34 gol)

2010/11: Cristiano Ronaldo, Real Madrid (40 gol)

2011/12: Lionel Messi, Barcellona (50 gol)

2012/13: Lionel Messi, Barcellona (46 gol)

2013/14: Cristiano Ronaldo, Real Madrid e Luis Suarez, Liverpool (31 gol)

2014/15: Cristiano Ronaldo, Real Madrid (48 gol)

2015/16: Luis Suarez, Barcellona (40 gol)

2016/17: Lionel Messi, Barcellona (37 gol)

2017/18: Lionel Messi, Barcellona (34 gol)

2018/19: Lionel Messi, Barcellona (36 gol)

2019/20: Ciro Immobile, Lazio (35 gol*)

* una partita ancora da disputare