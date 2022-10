Lazio, il giorno della verità per Immobile: “Derby? Speriamo”

VERSO ROMA-LAZIO

In mattinata controlli medici alla Paideia per il bomber, che prova il miracolo e mette nel mirino la Roma

Il derby della Capitale è iniziato al 73' di Lazio-Salernitana con l’ammonizione che ha escluso Milinkovic-Savic dalla stracittadina e ha mandato Sarri su tutte le furie e continua questa mattina alla Paideia International Hospital, dove Ciro Immobile si è recato per svolgere altri controlli strumentali e capire se possa anticipare il rientro e puntare alla partita contro la Roma domenica (ore 18). "Sto bene... il derby domenica? Speriamo…", la frase pronunciata prima di entrare nella struttura sanitaria dal bomber biancoceleste, che si è fatto male lo scorso 16 ottobre e ha una settimana davanti per cercare un recupero miracoloso.

Gli ultimi test medici sapranno quantificare con più certezza i tempi per il recupero di Immobile, che se come probabile (anche per non rischiare alcuna ricaduta) non ce la farà per la Roma, potrebbe rientrare in campo una settimana più tardi contro la Juventus. Senza il suo capocannoniere per il derby l'attacco della Lazio dovrebbe essere ancora quello formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni con Cancellieri pronto a subentrare dalla panchina.

Come cambia invece il centrocampo senza Milinkovic? Con ogni probabilità Sarri punterà su Luis Alberto, sostituito proprio dal serbo nel secondo tempo del match con la Salernitana. Sarà lo spagnolo l'uomo di maggior qualità nella linea mediana biancoceleste, probabilmente coadiuvato da Cataldi come perno centrale e da Vecino. Solo dalla panchina Basic, che a questo punto diventerebbe il primo cambio in mediana per il tecnico biancoceleste.

